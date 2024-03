Impossible de parler de March Madness sans parler des brackets qui vont avec. Chaque année au mois de mars, les fans de basket remplissent le tableau final de la compétition dans l’espoir (infime) de réaliser un “perfect”. Ce ne sera pas pour 2024, puisqu’aucun bracket n’a survécu au premier tour de la compétition.

Les 32 matchs du premier tour de la March Madness ont rendu leur verdict, avec dans le lot pas mal de surprises. Kentucky qui tombe d’entrée, Auburn qui se fait taper par Yale, James Madison qui bat Wisconsin… Des surprises qui ont plombé tous les brackets de la planète basket, et il y en a plus de 30 millions.

Just like that, there are ZERO perfect brackets left 🤯#MarchMadness pic.twitter.com/VRrtVf8mpH

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

Petite anecdote sympa : c’est l’équipe du Français Kalifa Sakho – à savoir Utah State – qui a éliminé le tout dernier bracket en battant TCU 88-72. Et ironie de l’histoire, les Aggies étaient théoriquement favoris dans ce match car mieux placés que leur adversaire dans le tableau de la March Madness (#8 vs #9).

Ce match entre Utah State et TCU était l’avant-dernier du premier tour. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu’il y a quand même un mec – ou une nana – qui a réalisé un magnifique 30/30 avant de tomber avec les honneurs. Franchement, chapeau.

NO. BRACKETS. REMAIN. 😱#MarchMadness pic.twitter.com/U1ZDb0i4Fb

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

Pour rappel, le record all-time est de 49 bons pronos consécutifs (sur 63 matchs au total dans le tournoi). Il date de 2019 et est signé Gregg Nigl, neuropsychologue basé à Columbus dans l’Ohio.

