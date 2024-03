Forfait la nuit dernière à Detroit, Jrue Holiday a manqué son troisième match consécutif à cause de sa blessure à l’épaule. Blessure qui semble un peu plus sérieuse que prévu…

C’est pas la nouvelle la plus rassurante si vous êtes fan des Celtics.

Touché à l’épaule lors du match face aux Wizards le 17 mars dernier, Jrue Holiday a été diagnostiqué d’une contusion et la douleur semble persister si l’on en croit la dernière update du Boston Globe. Une douleur qui l’empêche d’avoir la pleine possession de son bras droit. Dans le jargon, on parle du “Dead Arm Syndrome”, qui touche le plus souvent les sportifs qui ont l’habitude de lancer des balles à répétition. On pense aux quarterbacks dans le football américain, aux pitchers dans le baseball, ou encore aux joueurs de handball.

Here's the play when it happened in the third quarter of last Sunday's game against the Washington Wizards. Holiday stayed in the game for six minutes after this.

Hopefully some more rest can fix this. https://t.co/jsUR0lcuvb pic.twitter.com/LadKKvXAgD

— Tomek Kordylewski (@Timi_093) March 22, 2024

Jrue Holiday, lui, est basketteur, et on a moins l’habitude d’être confronté à ce genre de pépin en NBA. De quoi s’inquiéter ? Pour l’instant, aucune date de retour n’a été dévoilée et plus de repos semble nécessaire pour Holiday. Jrue espère néanmoins revenir rapidement sur les parquets pour pouvoir être prêt quand les Playoffs commenceront dans un mois. Dans les cas les plus extrêmes, ce genre de bobo peut résulter en une opération, mais on n’en est pas là pour l’instant. Et on espère ne jamais en arriver là.

Inutile de dire qu’une potentielle absence prolongée de Jrue Holiday représenterait un coup dur pour les Celtics. Toujours aussi redoutable en défense, membre à part entière de la magnifique saison des C’s, Holiday a un rôle important à jouer dans la quête de ce fameux 18e titre pour Boston.

Source texte : Boston Globe