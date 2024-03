Alors que le premier tour de la March Madness chez les hommes est déjà terminé, certaines joueuses du bracket féminin vont à peine démarrer leur tournoi ce samedi. Parmi elles ? La géniale Caitlin Clark, qui va entrer en piste la nuit prochaine à 2h du matin (vs Holy Cross).

Elle est sans doute la plus grande star de la March Madness 2024, hommes et femmes confondus. Elle est la plus grande raison qui explique pourquoi les billets pour le Final Four féminin se sont vendus six fois plus que ceux pour le Final Four masculin.

Elle, c’est Caitlin Clark.

Que vous gardiez un œil sur le basket féminin ou non, vous avez sans doute déjà entendu son nom. Car son nom est sur toutes les lèvres outre-Atlantique. On parle de la joueuse qui a marqué le plus de points dans l’histoire du basket NCAA féminin. On parle d’une joueuse qui est ensuite devenue la meilleure marqueuse NCAA tout court, chez les femmes comme chez les hommes (devant Pete Maravich). Une joueuse qui a également dépassé Stephen Curry pour le plus grand nombre de 3-points inscrits en une saison universitaire.

Entre performances de folie, records à la pelle et palmarès déjà très bien garni (voir plus bas), Caitlin Clark n’a plus qu’une seule chose à accomplir pour entrer encore plus dans la légende : remporter la March Madness.

Caitlin Clark doesn’t need to lead Iowa to a national title to be considered the best women’s college player of all time.

It would certainly be a major debate point though. https://t.co/kGNsgJMlPA

— Dan Wetzel (@DanWetzel) March 19, 2024

Il y a un an, Caitlin Clark s’était inclinée en finale du tournoi NCAA contre les LSU Tigers d’Angel Reese. Une énorme déception pour elle mais même dans la défaite, Clark a réussi à marquer l’histoire. Ce match reste en effet la rencontre de basket universitaire féminin la plus regardée all-time avec près de 10 millions de téléspectateurs en moyenne. Si d’autres paramètres expliquent également ce record, la seule présence de la star d’Iowa a considérablement boosté les audiences.

Parce que Caitlin Clark, c’est surtout ça : une joueuse qui – à travers ses exploits, son style de jeu unique et ses cartons offensifs – met la lumière comme personne sur le basket féminin. Tous les matchs d’Iowa ont été joués à guichets fermés cette année, à domicile comme à l’extérieur. Les prix des billets se sont envolés jusqu’à dépasser la barre des 400 dollars pour un match. Des célébrités comme Travis Scott se sont déplacées dans l’Iowa, l’Iowa s’il vous plaît, pour la regarder jouer.

Et à partir de la nuit prochaine, 2h du matin, tous les yeux seront plus que jamais rivés sur elle. Caitlin Clark sera véritablement au centre de l’attention lors de cette March Madness, elle qui quittera le monde universitaire après la compétition pour rejoindre la WNBA.

Parmi les très nombreux fans qui surveilleront le parcours de Caitlin Clark dans les jours à venir, il y aura très probablement Stephen Curry.

“Elle est incontournable” a récemment déclaré le Chef, qui a qualifié le tir extérieur de Clark comme d’un “super-pouvoir”. Il en sait quelque chose. Spécialistes des tirs du logo et révolutionnant par la même occasion leur discipline, Caitlin et Steph ont souvent été comparés pour leur impact sur le terrain. Mais ce sont surtout les émotions procurées – de la joie et l’excitation jusqu’à la peur chez les adversaires – qui les rapprochent.

Ces émotions, elles gagneront forcément en intensité dans une compétition comme la March Madness. Compétition qui pourrait bien représenter le nouveau sommet de Caitlin Clark si elle parvient à arriver jusqu’au bout.

Prête à tout et n’ayant peur de rien, la star d’Iowa va-t-elle transformer la March Madness en Clark Madness ? C’est bien possible.

Le palmarès de Caitlin Clark