Retenez bien son nom car il va bientôt résonner dans toutes les salles WNBA et même au-delà. Véritable star de la dernière March Madness, Caitlin Clark fait souffler un vent nouveau sur le championnat universitaire féminin de basketball. Avec ses records à la pelle et ses highlights impressionnants, la meneuse d’Iowa est ce qui est arrivé de mieux à la NCAA depuis bien longtemps.

15 octobre 2023, un dimanche après-midi nuageux sur le campus d’Iowa University. La saison n’a pas encore repris ses droits et les filles de Lisa Bluder peaufinent leurs systèmes lors d’un match amical face à DePaul. En tribune, 55 646 personnes sont là pour lancer leurs encouragements vers les Hawkeyes.

Le Kinnick Stadium habituellement réservé au football a été partiellement réaménagé pour l’occasion. C’est un nouveau record d’audience pour une rencontre de basket universitaire féminin. Et si la foule est venue si nombreuse pour ce match qui compte pour du beurre, c’est en grande partie dû à la présence de Caitlin Clark. Elle les remerciera avec un triple-double comme elle en a pris l’habitude lors de ses trois premières saisons sur les bancs de la fac de son Iowa natal (13 TD, le deuxième plus gros total derrière Sabrina Ionescu).

A triple-double in front of 55,000 people? 𝐘𝐮𝐩.

34 points.

11 rebounds.

10 assists. @CaitlinClark22 x #Hawkeyes pic.twitter.com/frP1PjidDR

— Iowa Women’s Basketball (@IowaWBB) October 15, 2023

En avril dernier, Caitlin Clark avait hissé son programme jusqu’en finale pour la toute première fois de son histoire. Et si Angel Reese et les Tigers de LSU sont finalement reparties du Final Four avec le dernier mot, Caitlin Clark s’est accaparé le cœur des spectateurs avec son jeu spectaculaire et des nouveaux milestones atteints tous les soirs. Les différents médias et organismes spécialisés ne s’y sont pas trompés en la désignant unanimement Player of the Year 2023.

Une razzia générale pour une joueuse géniale qui n’a toujours pas foulé le moindre parquet professionnel. Double-C préfère prendre son temps, à deux heures du logis familial et sur les terres de ses ancêtres. Dans l’Iowa, on sait comment célébrer ses héros. Si on demande à Clark son plus bel accomplissement en carrière, elle citera sûrement sa statue en… beurre exposée à la grande foire agricole d’État qui se tenait à Des Moines. Qui peut en dire autant ? En tout cas pas Charles Barkley, qui l’aurait engloutie entre deux tartines au petit déjeuner.

“Call her butter because she’s on a roll!” 🤓

Caitlin Clark’s butter sculpture was a top attraction at the Iowa State Fair.

(📸 @IowaChill) pic.twitter.com/ppeBuJxgaG

— Yahoo Sports (@YahooSports) August 11, 2023

Pour obtenir cet honneur ultime, Caitlin Clark a réalisé des performances bien sales en antenne nationale, parfois devant près de 10 millions de téléspectateurs ! Personne ne voulait rater la dernière dinguerie de la meneuse de Hawkeyes durant la dernière March Madness et ceux qui sont descendus du wagon depuis en ont encore raté des belles.

La dernière en date ?

Pas plus tard que cette nuit, avec un tir du logo pour assassiner Michigan State au buzzer et s’offrir un dixième match à 40 points et plus en carrière. On ne va pas se lancer dans le jeu des comparaisons mais le parallèle avec Stephen Curry est naturel et c’est encore plus frappant avec les images.

CAITLIN CLARK FOR THE WIN. 🤯

(🎥: @B1Gwbball)pic.twitter.com/ObT8qd8DHR

— theScore (@theScore) January 3, 2024

Pour certains, ça aurait été le highlight de toute une vie. Mais à 21 ans, Caitlin Clark en a déjà vu d’autres. Sur les 115 matchs NCAA qu’elle a disputés, tous en tant que titulaire, elle tourne à 27,7 points à 46,9% au tir et 38,1% du parking, 7,9 assists et 7,1 rebonds. Un coup de chaud continu qui dure depuis trois ans et demi déjà et qui lui permet de s’inviter dans de nombreux classements all-time.

Caitlin Clark, à la chasse aux records

Lors de la March Madness – on y revient toujours – la kid d’Iowa a crevé l’écran. Chaque soir, les fans recevaient à boire et à manger. Entre son niveau d’insolence dans les shoots, sa vision panoramique à la création et des records jamais atteints dans l’histoire du tournoi, voilà comment on devient, en l’espace de deux semaines, un phénomène mondial.

Il y a d’abord eu son triple-double à 41 points contre Louisville lors du Elite Eight. Du jamais vu, chez les garçons comme chez les filles, dans le tournoi NCAA. Cinq jours plus tard, elle a fait chuter South Carolina, Seed #1 et tenant du titre, avec la manière en enchaînant un second match consécutif à 41 points (record all-time des demi-finales). Forcément, elle détient aussi le record de bombes à 3-points (24) et de points marqués (191) lors d’une March Madness. Quand on mélange tout ça, on obtient 14 minutes de highlights d’une qualité exceptionnelle à consommer sans modération et à prescrire à vos amis quand ils ont un petit coup de moins bien.

Mais vous l’avez compris avec ses moyennes chez les Hawkeyes, Caitlin Clark n’attend pas d’être sur la grande scène pour faire sa magie. Le 20 novembre, elle a ainsi dépassé Kelsey Plum au nombre de matchs à 30 points et plus en NCAA (39). Elle a depuis battu le record d’Antoine Davis pour se positionner comme LA référence des thirties sur les parquets universitaires avec déjà 45 soirées à plus de 30 pions. Avec son jeu très porté sur le tir longue distance et une précision de sniper (40,2% du périmètre cette saison), ses stats s’envolent vite.

Record-setting performance ⭐️

With her 39th career 30-point game, @CaitlinClark22 set a new NCAA record and helped @IowaWBB defeat Drake, 113-90!#NCAAWBB pic.twitter.com/Cp6OCkCGBX

— NCAA March Madness (@MarchMadnessWBB) November 20, 2023

Le record de matchs à 40 points et plus est également détenu par l’enfant prodige de l’Iowa avec une dixième poussée de fièvre enregistrée cette nuit. Caitlin Clark reste même sur une série de quatre matchs avec au moins 35 unités au compteur, un autre record égalé en Division I féminine.

Caitlin Clark peut-elle devenir la meilleure scoreuse de l’histoire de la NCAA ?

La bonne question à se poser est plutôt quand est-ce qu’elle battra le record de Kelsey Plum. Avec 338 points de retard sur la double championne WNBA, la prise de pouvoir de Caitlin Clark est prévue pour le mois de février.

Elle pourrait ensuite s’envoler très haut dans ce classement en cas de nouveau parcours prolongé en March Madness et en attendant de connaître sa décision de se porter candidate à la Draft WNBA ou de prolonger pour une ultime saison à Iowa comme le règlement l’autorise pour les joueuses dont le début de cursus a été contrarié par la pandémie.

JOUEUSES ANNÉES POINTS 1. Kelsey Plum (Washington) 2013-17 3 527 2. Kelsey Mitchell (Ohio State) 2014-18 3 402 3. Jackie Stiles (Missouri State) 1997-2001 3 393 4. Brittney Griner (Baylor) 2009-13 3 283 5. Caitlin Clark (Iowa) 2020-24 3 189

Parmi les autres records historique dans la lunette de Caitlin Clark ? Les assists et les tirs à 3-points. Dans la première catégorie, elle est devenue la leader all-time de la B1G conférence mais une cinquième saison NCAA sera nécessaire pour aller chercher la première place NCAA (909 caviars, à 398 assists de Suzie McConnell). Dans la seconde, cela pourrait tomber comme une cerise sur le gateau, au buzzer de la saison. Caitlin a fait brûler 423 ficelles et il lui manque 114 threes pour égaler le récent record de Taylor Robertson (Oklahoma).

That’s a lot of dimes 💰@CaitlinClark22 is the B1G’s all-time assist leader. #Hawkeyes pic.twitter.com/YC22ImE7qQ

— Iowa Women’s Basketball (@IowaWBB) December 30, 2023

À 21 ans, Caitlin Clark veut offrir au programme d’Iowa son premier titre universitaire national avant de s’envoler vers les parquets de la WNBA. Si les Hawkeyes atteignent le Final Four pour la deuxième année consécutive, elle n’aura potentiellement que 48 heures pour décider de retourner en NCAA une année ou se présenter à la Draft. Si elle opte pour le second scénario, le Fever d’Indiana ne devrait pas se faire presser pour la sélectionner avec le premier choix. On sera là pour suivre ses prochaines folies, peu importe où ce sera.

_________

Sources : The Athletic, ESPN