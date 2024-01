Ja Morant, après son dunk sur Victor Wembanyama : “C’est ce que tout le monde voulait”

C’est LE highlight de la nuit : Ja Morant s’est offert un gros dunk sur la tronche de Victor Wembanyama. Habitué et reconnu des gros coups de canon sous l’arceau, le dragster des Grizzlies s’offre le droit de flex comme il faut.

Un drive, un petit cross et une ascension fulgurante vers le panier. Ja Morant s’est offert l’action de la nuit en dunkant sur la ganache de Victor Wembanyama. Le duel était attendu, car Ja est sans doute le joueur le plus explosif du moment en NBA et qu’il s’est déjà largement illustré par le passé sur des actions sorties d’un monde dans lequel la gravité n’existe pas.

left right lemme see you do it @JaMorant pic.twitter.com/GEcAsxF5dm

À son tableau de chasse, de nombreux joueurs sont accrochés. Victor Wembanyama a désormais le droit d’y figurer. Et s’est pris la punchline de la star de Memphis après le match. Comme si le monde tournait autour du 12 des Oursons.

“C’est ce que tout le monde voulait. C’est un peu mon cadeau de Noël en retard.” – Ja Morant.

Un peu de flex, sans doute beaucoup trop d’arrogance pour un joueur qui revient tout juste en NBA malgré tout le respect que nous ayons pour son incroyable niveau basket. Se vanter de dunker sur un rookie, mouais. À la limite, envoyer la destruction de Joel Embiid sur les réseaux justifie bien mieux une telle phrase. Peut-être (sans doute) notre côté chauvin, mais ce n’est pas forcément glorieux. N’empêche que dans les faits, la performance est belle. Et montre aussi toute l’ampleur du phénomène Wemby en NBA, pas seulement chez les fans mais aussi chez les joueurs.

Ja Morant on his dunk on Victor Wembanyama:

“That’s what everybody wanted, so that’s my late Christmas gift.”

