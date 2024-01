La nouvelle année ne signifie pas la fin des bonnes habitudes en TrashTalk Fantasy League. Ce qui signifie que la meilleure équipe du mois continue d’être mise en avant sur le site. C’est le cas pour AdrenAllIn, les boss du mois de décembre en TTFL.

Salut la team AdrenAllIn. Félicitations, vous êtes la meilleure équipe de TTFL du mois de décembre. Vos premières impressions ?

Back on top! Les rétroviseurs c’est pour regarder derrière… c’est pour ça qu’on est devant.

Vous pouvez vous présenter un peu : Depuis combien de temps jouez-vous ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

On joue tous depuis 6 ou 7 ans à la TTFL, et avons créé l’équipe All In lors de l’hiver 2020 juste avant le Covid, pour tester cette façon de jouer. On a remporté la TTFLigue1 et le graal (le fameux T-Shirt) lors de notre première saison pleine 2021/2022, puis, comme Randle qui joue une saison sur deux, c’était repos en 22/23 (50eme par là).

Actuellement, nous sommes encore 7 joueurs de l’équipe fondatrice, avec 3 renforts cet été.

Depuis combien de temps votre équipe existe ? Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

On pourrait citer notre gang des Carapuces, c’est comme ça qu’on appelait nos picks qui faisaient 40+ (donc 400+ pour la team) lors de nos PO victorieux, quelques premiums (Jokic, Morant, Curry etc..) mais deux beaux “nez fin” (Lonney et JJJ).

Avec cette prestation, vous êtes troisièmes sur l’ensemble de la saison [NDLR : quatrièmes au moment de l’article]. L’objectif est d’aller chercher le titre ?

L’objectif est clair, le doublé Saison Régulière et Playoffs.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que vous avez réussi ?

On a eu 5 picks à plus de 60, ça rend le jeu plus facile quand c’est fois 10 : Sengun à 60, Lillard 62, Sabonis 63, Joël 72, Luka 67.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

André Drummond qui fait 18 entre un 64 et un 42, sinon c’était le sans faute… pêcher d’orgueil quand on est passé premier… on a volé trop près du soleil. Mais aussi Booker et le meilleur des Tyrese à 30, sans oublier un no pick LeBron qui nous coute 49pts.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ? Une menace envers les Ducs pour les prévenir que vous allez les déloger ? [NDLR : au moment de l’article, les Ducs sont désormais seconds – mais toujours champions en titre]

Pour nos adversaires : quels adversaires ?

Pour LesDucs : Toutes les bonnes choses ont une fin, le all in vaincra, on vous voit avec vos 9+1.

Toute la team d’AdrenAllIn vous remercie pour ces questions, et rendez-vous le mois prochain pour en refaire 😉

Merci à vous. On vous proposerait bien plutôt rendez-vous lors des Playoffs de Ligue 1, mais je crois qu’une des deux équipes concernées n’a pas le niveau nécessaire pour atteindre cette compétition.