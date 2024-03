Gregg Popovich : “Tous mes meilleurs vins sont plus vieux que Victor”

Fidèle à lui-même, Gregg Popovich préfère orienter la conversation vers le vin quand on l’interroge sur son avenir. Devant l’occasion de rembarrer un journaliste avec panache, l’homme le plus jovial du Texas ne se fait pas prier.

Après la victoire des Spurs face aux Nets, et la performance fantastique de Victor Wembanyama, c’est un Popovich souriant qui était arrivé en conférence de presse.

Coach Pop a d’abord été élogieux envers son rookie, satisfait de son évolution depuis plusieurs mois. Wemby a enregistré 33 points, 15 rebonds, 7 passes décisives et 7 contres dans un succès après prolongations face à Brooklyn.

“C’est un jeune homme aux multiples talents, et il va nous montrer des choses qu’aucun d’entre nous n’a jamais vues auparavant. C’était le cas ce soir (…) C’est une position difficile pour lui, mais il s’en sort avec classe et fait preuve d’une grande intelligence.”

Mais la discussion avec la presse a pris une autre tournure quand un journaliste lui demande s’il se réjouit à l’idée de continuer à coacher les Spurs pendant plusieurs années. Réponse made in Pop :

“Je ne me réjouis que lorsque j’ai un vieux Bordeaux français dont je craignais qu’il soit trop vieux et que je découvre qu’il est vraiment parfait – dans ces moments là je me réjouis (…) Tous mes vins sont plus vieux que Victor.”