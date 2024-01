Victor Wembanyama : bientôt la fin des restrictions de minutes ?

Gregg Popovich a annoncé que Victor Wembanyama pourrait enfin retrouver les terrains sans restrictions de minutes. Après un bon mois à jouer avec l’horloge en tête à cause de sa cheville, le Français devrait jouer des minutes normales. Une bonne nouvelle pour lui, pour nous qui aimons le regarder jouer et pour les Spurs qui pourront profiter du talent du monsieur. Une bonne nouvelle pour tout le monde en somme… Peut-être pas ses adversaires.

Si lui déclaraît qu’il n’était pas frustré par son temps de jeu limité, en tant que Français et suiveurs de la NBA en général, on l’était forcément. Comment ne pas l’être tant il est impressionnant sur un parquet. Depuis 12 matchs, il tourne à 22 points, 8 rebonds et 3,4 passes de moyenne. Des stats déjà très bonnes mais Wemby fait tout ça en à peine 25 minutes de moyenne. Il a même réalisé son premier triple-double face aux Pistons en seulement… 21 minutes. A chaque match son record de productivité en si peu de minutes passées sur le parquet. Mais notre peine ne devrait plus durer longtemps puisque Gregg Popovich a annoncé que ça devrait bientôt se finir.

“Pas le prochain match mais peut-être après ça.”

Victor Wembanyama May Have Minutes Restriction Lifted Soon https://t.co/v0bE5EW2OE

— RealGM (@RealGM) January 21, 2024

On reste sur du Popovich tout craché en termes d’information, c’est donc assez flou mais le bout du tunnel est bientôt là. On peut être déçu puisque Victor ne pourra pas jouer libéré face à Joël Embiid ce qui nous prive d’une match-up très intéressante. Mais bientôt, il pourra jouer plus de 27 minutes par match et n’aura plus un chrono au-dessus de la tête. Son premier match “non restreint” pourrait symboliquement être contre le Thunder d’un certain Chet Holmgren…

Victor Wembanyama nous a montré des choses fantastiques en moins de 25 minutes. Il a clairement confirmé la hype qui l’entourait. A voir si le fait de plus jouer va augmenter ses stats proportionnellement (ce qu’on espère). On aurait alors un truc assez fou pour un rookie, puisque par 36 minutes, il tourne à 25 points et 12 rebonds depuis le début de la saison. Les promesses sont folles et en continuant sur ce rythme le trophée de rookie du mois devrait changer de mains. A suivre…

Source texte : RealGM