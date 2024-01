Kyle Kuzma ciblé par les Mavericks ?

Selon Marc Stein, les Mavericks auraient pris contact avec les Wizards pour discuter à propos d’un transfert de Kyle Kuzma à Dallas. Washington ne rejetterait pas l’idée, mais demande des choix de Draft en échange. Le prix à payer pour que les Licornes puissent enfin avoir un gros morceau sur leur frontcourt ?

C’est sans doute la critique qui ressort le plus lorsqu’on s’intéresse de près au groupe des Mavericks. Une ligne arrière de fou malade composée de Luka Doncic et Kyrie Irving, mais un frontcourt désespérément pauvre. Et pour une équipe qui veut récupérer un titre, ce n’est malheureusement pas possible sans référence dans la raquette. Surtout quand les équipes adverses – qu’il s’agisse d’Est et d’Ouest – possèdent elles des stars sous le panier.

C’est là qu’intervient l’idée Kyle Kuzma. Un grand capable d’aller brinter l’adversaire dans la peinture comme de créer au large, qui évolue dans une équipe qui ne joue rien. En première année de contrat (stabilité), qui a envie de se faire un kiff en Playoffs. En gros, un profil qui correspondrait bien aux envies de Mark Cuban, qui a indiqué pour une radio locale qu’il souhaite récupérer un créateur qui tutoie les 2 mètres en termes de taille.

“Si nous avions un grand capable de créer du jeu, ce serait un plus.” – Mark Cuban.

Pour acquérir le joueur, Marc Stein rapporte que les Wizards veulent au moins deux premiers tours de Draft. Une contrepartie qui colle au projet de la franchise de D.C., et qui pourrait satisfaire Dallas qui possède tous ses choix d’ici à 2030 (1-10 pour 2024 et 2025). Il faudra aussi envoyer de quoi absorber les 90 millions sur 4 ans de la star de Washington.

