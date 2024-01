Nikola Jokic a dépassé Michael Jordan… au PER (Player Efficiency Rating) !

Grâce à sa performance contre les Celtics ce vendredi, Nikola Jokic est devenu le joueur avec le plus haut PER devant un certain… Michael Jordan. Le Player Efficiency Rating veut calculer l’efficacité et le productivité d’un joueur. Nouvelle preuve, si c’en est une et s’il en faut, du joueur historique qu’est le double MVP.

Le PER, pour Player Efficiency Rating, est une statistique qu’on appelle “All-in-one”. C’est-à-dire qu’elle se propose de rassembler la productivité d’un joueur en un seul chiffre. Il existe plusieurs modèles (le LEBRON, le RAPTOR, le DARKO…) et le PER est celui de John Hollinger qui travaille pour The Athletic. Les stats All-in-one sont largement imparfaites et ne peuvent pas être utilisées comme un classement établi, évidemment. Cependant, quand on voit les noms qui sont dans le classement all-time, forcé de constater que les meilleurs joueurs de l’histoire s’y retrouvent et qu’y être veut dire que tu te débrouilles pas mal au niveau du panier ballon.

Last night Nikola Jokic surpassed Michael Jordan for the all-time lead in PER pic.twitter.com/h7VaO10HOC

— Brett Usher (@UsherNBA) January 20, 2024

Avertissement fait, Nikola Jokic est devenu le joueur “noté” le plus haut au PER, dépassant de peu Michael Jordan. Il est donc aussi devant LeBron, Anthony Davis, Shaquille O’Neal, David Robinson… Plutôt propre pour un joueur drafté pendant une pub pour Tacos… Oui, on sait on la ressort souvent mais c’est quand même très drôle. Pas étonnant quand on connaît l’efficacité et la production du bonhomme. Habitué à nous sortir des performances lunaires comme des triple-doubles à 100% au tir, des 36-21-11 OKLM sur la 6ème meilleure défense de NBA. Le tout en ne forçant jamais rien et avec un style s’il vous plaît.

Un scoreur quasi indéfendable avec des scores d’efficacité élite, voire très rares dans toute l’histoire. Le meilleur passeur de NBA grâce à sa taille, sa vision et sa créativité. En bref, un des meilleurs joueurs offensifs de l’histoire. Le Joker n’étant pas non plus fâché avec les rebonds, ça lui permet d’obtenir ce score historique au PER.

Niko n’a pas l’air de vouloir s’arrêter puisque cette nuit il a posé 42 points, 12 rebonds et 8 passes. D’accord ce n’était que les Wizards mais quand même, il ne faut pas banaliser de telles performances. Et si le PER peut exprimer quelque chose, c’est surtout qu’il faut profiter de voir ce joueur en activité tant il est exceptionnel.

Source : @UsherNBA