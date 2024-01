Kevin Durant se sent oublié dans la discussion du GOAT

Michael Jordan ou LeBron James ? Quid de Kareem Abdul-Jabbar ? Et Wilt alors ? Dans la discussion du GOAT, voici les noms qui ressortent le plus souvent, avec MJ qui reste pour beaucoup le numéro 1 incontesté. Par contre, pas de Kevin Durant dans le débat. Ce qui a le don d’agacer le principal intéressé.

Kevin Durant a remporté deux titres de champion NBA ;

Il a été MVP des Finales à deux reprises ;

Il a gagné le trophée de MVP de la saison régulière ;

Il possède 13 sélections au All-Star Game sur son CV et 10 sélections All-NBA ;

Il a été quatre fois meilleur scoreur de la saison et est dans le Top 10 des meilleurs scoreurs all-time ;

Il fait aussi partie du club “50-40-90” qui rassemble les shooteurs d’élite ;

Et enfin, il a remporté quatre médailles d’or avec Team USA (trois aux Jeux Olympiques, une au Mondial) et est le top scoreur de la sélection américaine.

Clairement, Kevin Durant possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire de la NBA. Il est également un joueur unique, doté d’un talent offensif exceptionnel et d’une mobilité rare pour un joueur de 2m11. Bref, KD fait partie de ces mecs qui ont marqué le basket.

Alors pourquoi n’est-il pas dans le débat du GOAT ?

“Parce que je suis allé aux Warriors” a déclaré Durant à l’Arizona Republic, avant d’enchaîner. “Pourquoi est-ce que je ne devrais pas être dans la discussion ? C’est la question qu’il faut se poser. Pourquoi pas ? Qu’est-ce que je n’ai pas accompli (dans ma carrière) ?

Kevin Durant a raison, il a tout accompli ou presque durant sa carrière. Et au niveau du talent pur, avec un ballon de basket dans les mains, KD peut regarder n’importe qui dans les yeux. Mais pour faire partie de la discussion du GOAT, les accomplissements ne suffisent pas. Le talent non plus.

Si Michael Jordan reste globalement considéré comme le GOAT, c’est parce qu’il a fait d’une franchise moribonde une véritable dynastie en dominant outrageusement son époque, autant sur le plan individuel que collectif, faisant ainsi passer le basket dans une nouvelle dimension. Si LeBron James est considéré par certains comme le GOAT, c’est parce qu’il évolue à un niveau exceptionnel depuis deux décennies, remportant au moins un titre NBA avec trois franchises différentes (dont Cleveland) tout en repoussant comme personne les limites de la longévité. MJ comme LeBron ont chacun marqué leur sport, à leur manière, sur comme en dehors des terrains.

Qu’il le veuille ou non, Kevin Durant n’a pas eu le même impact malgré tout ce qu’il a pu accomplir. Et ses choix de carrière expliquent en partie cela.

Kevin Durant is confused why he’s not in the GOAT conversation

“Because I went to the Warriors. Why shouldn’t I be in that? That’s the question you should ask. Why not? What haven’t I done?”

(Via https://t.co/pHyvTDJMqA) pic.twitter.com/wQHsweFgHZ

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 21, 2024

Sa décision d’aller aux Warriors en 2016 reste encore au travers de la gorge de nombreux fans de basket. Après plusieurs échecs en Playoffs avec le Thunder, KD a rejoint une équipe qui venait tout juste de remporter… 73 matchs en saison régulière, et de perdre en Finales NBA après avoir mené 3-1. En résumé : Durant a rejoint l’une des meilleures équipes de l’histoire pour tenter de remporter enfin une bague de champion. C’était son droit, il était agent libre, mais c’est aussi une décision qui manquait clairement de panache.

Résultat : ses deux titres remportés en 2017 et 2018 manquent de saveur aux yeux de nombreux observateurs et fans NBA. Malgré son niveau all-time face à LeBron en finale, et deux trophées de MVP bien mérités, Kevin Durant restera celui qui a rejoint Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green pour détruire toute concurrence et écraser la Ligue.

Cette étiquette, KD a bien du mal à s’en débarrasser.

Certes il a tenté de changer sa réputation en rejoignant les Brooklyn Nets avec Kyrie Irving, mais le projet s’est cassé la gueule. Pour ne rien arranger, Durant a ensuite demandé son transfert des Nets, passant d’un Big Three avec Kyrie et James Harden à un autre à Phoenix avec Devin Booker et Bradley Beal.

Opinion: Will #NBA title with Phoenix Suns put Kevin Durant in GOAT conversation? (w/videos) #Suns https://t.co/cWJaUYGL49 via @azcentral

— Duane Rankin (@DuaneRankin) January 21, 2024

À 35 ans et après avoir connu de grosses blessures dans sa carrière (notamment une rupture du tendon d’Achille en 2019), Kevin Durant continue d’évoluer à un niveau de MVP. Toujours avec la même efficacité, la même facilité, la même pureté dans son jeu. Mais seule une chose peut éventuellement changer son statut dans la discussion du GOAT aujourd’hui : un autre titre NBA. Et encore, c’est pas gagné. Car même s’il remporte une troisième bague avec les Suns, il restera pour beaucoup l’homme qui a gagné ses titres au sein de différentes superteams, dans des franchises qui n’ont jamais vraiment été les siennes.

Difficile dans ces conditions de se faire une vraie place dans le cœur des fans de la balle orange, qui ont tendance à se souvenir avant tout des émotions qu’ont pu leur procurer tel ou tel joueur.

Source texte : Arizona Republic