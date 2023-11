Suns : aucune date de retour pour Devin Booker et Bradley Beal…

Pour la troisième fois en quatre matchs la nuit dernière, Kevin Durant a dû se débrouiller sans ses deux copains du Big Three. Devin Booker est resté en civil sur le banc, idem pour Bradley Beal. Et d’après les dernières infos, on ne sait toujours pas quand ces deux-là reviendront sur les parquets.

Avant même le tout premier match de saison régulière, on se demandait si le monstre à trois têtes des Suns allait rester en bonne santé cette saison. Après une semaine de compétition, on peut déjà dire qu’on a eu raison de se poser la question.

Blessé au pied, Devin Booker a raté son troisième match consécutif mardi face aux Spurs. Bradley Beal – touché au dos – n’a lui toujours pas foulé les terrains cette saison. Pas top pour lancer la campagne 2023-24 sur de bonnes bases. Et ce ne sont pas les mots du coach Frank Vogel qui vont venir nous rassurer.

“Je ne sais pas (quand ils reviendront). Il n’y a pas de date de retour pour l’instant.”

D’après l’entraîneur des Suns, les deux arrières continuent de bosser leur condition physique mais restent limités à des exercices de shoot une fois sur le parquet. Autant dire qu’il va falloir se montrer patient avant de pouvoir observer le Big Three des Suns dans un match de saison régulière.

Sans Beal et Booker, Phoenix aligne aujourd’hui un cinq avec Eric Gordon et Grayson Allen comme titulaires, aux côtés de Josh Okogie, Jusuf Nurkic et bien évidemment Kevin Durant.

Les Suns affichent un bilan de 2 victoires – 2 défaites après quatre matchs.

