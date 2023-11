Joel Embiid invité à… Wrestlemania par la WWE

C’est l’une des images de la soirée de dimanche soir : Joel Embiid qui craque sur un panier and one et envoie la célébration de Triple H en direct à la télévision. Un geste jugé obscène par la NBA qui a sanctionné le joueur à hauteur 35000 dollars, pas question de se la jouer catch en grande antenne. Pourtant, il s’est vu offrir une invitation à Wrestlemania – événement roi du catch US – par la WWE !

“Money well spent, Joel [Embiid], I love it!” 😂@TeamLou23 thinks Joel’s celebration is worth every penny 🤣 pic.twitter.com/snVYjWbPoN

— Run It Back (@RunItBackFDTV) November 1, 2023

Joel Embiid est un fan de catch. À deux reprises, il l’a signifié en réalisant des célébrations de catcheurs célèbres après avoir inscrit des paniers difficiles. À deux reprises, cela n’a pas plu à la NBA qui a montré son agacement en le pénalisant de 25 000 puis de 35 000 dollars d’amende. Pas question d’imiter un sport qui ne reflète pas les valeurs de la Grande Ligue. Pourtant, cette action de dimanche soir à particulièrement plu à la WWE, qui n’a pas hésité à en jouer sur les réseaux sociaux par l’intermédiaire de Triple H, catcheur iconique et désormais directeur des contenus de la ligue.

Hey @JoelEmbiid – I know a place where you can do that all day, and everyone will love it. @WrestleMania 40 is right there in Philly… https://t.co/2Ab1w781qU pic.twitter.com/swVCzt5N8E

— Triple H (@TripleH) October 31, 2023

Tiens donc, l’événement majeur de la saison de catch aura lieu à Philadelphie en avril. De quoi filer quelques tickets à ce cher Jojo pour qu’il puisse y aller à fond en termes de célébrations… même si le joueur des Sixers a répondu en indiquant qu’il ne serait sans doute pas sur place…

Yes sir!! I would love to but I don’t think I’m gonna be in Philly for that… #NFL https://t.co/1pEM4iaSTB

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) November 1, 2023

L’an passé, Embiid avait déjà réalisé un tel geste, et avait signifié son amour pour la discipline très spectaculaire qu’est le catch. Pas sûr que la NBA continue d’apprécier si son MVP en titre file faire le clown à la télé en mode envoi de chaise pliante dans la ganache d’un type, mais comme on dit, chacun son truc…

“Ce n’est pas un secret, Triple H est mon gars. DX, quand je regardais le catch, c’étaient mes gars.” – Joel Embiid.

Source : @TripleH