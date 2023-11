Wow ! Pas moins de 13 matchs en NBA cette nuit, gros feu d’artifice en vue ! De Toronto à San Francisco en passant par Houston, ça va jouer partout… et ça nous offre un programme copieux façon repas de noël chez mamie. Qui regarder, où sont nos français ? Allez, on voit ça ensemble.

Le programme de la soirée

0h : Raptors – Bucks

0h : Pistons – Blazers

0h30 : Celtics – Pacers

0h30 : Hawks – Wizards

0h30 : Heat – Nets

0h30 : Knicks – Cavaliers

0h30 : Thunder – Pelicans

1h : Rockets – Hornets

1h : Wolves – Nuggets

1h30 : Mavericks – Bulls

2h : Jazz – Grizzlies

3h : Lakers – Clippers

3h : Warriors – Kings

Le match à ne pas rater : Lakers – Clippers

Le derby de Los Angeles ! Pas encore de James Harden en tenue, mais deux équipes qui vont montrer les crocs pour signifier que la cité des Anges leur appartient. Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook d’un côté, LeBron James et Anthony Davis de l’autre. Ça va envoyer du lourd et ça veut surtout envoyer un message au reste de la ligue en battant un adversaire de gros calibre. Sortez le popcorn !

Les Français sur le pont

Evan Fournier tentera de jouer un peu face aux Cavaliers, 2.0.

Ousmane Dieng et Olivier Sarr vont se frotter au monstre Zion Williamson.

Killian Hayes affrontera Rayan Rupert.

Bilal Coulibaly pour chaparder des ballons à Trae Young

Rudy Gobert contre Nikola Jokic et les Nuggets.

Mais aussi…