Insider le mieux informé de la NBA, Adrian Wojnarowski d’ESPN rythme nos vies avec ses nombreuses breaking news. Mardi matin, il en a envoyé une belle en annonçant le transfert de James Harden… depuis l’aéroport de Newark.

7h du matin heure française, ce n’est pas vraiment un horaire auquel on est habitué pour recevoir une breaking news aussi lourde que le transfert du James Harden. Le plus souvent, ce genre de grosse info tombe en soirée chez nous voire en première partie de nuit, quand tout le monde est réveillé de l’autre côté de l’Atlantique. Mais pas cette fois : 7h du matin heure française, c’est 2h du mat’ heure de New York.

Pendant qu’une bonne partie de l’Amérique dormait, Adrian Wojnarowski était sur son téléphone pour balancer la news. Plus précisément, il était à l’aéroport de Newark, lui qui devait prendre un avion pour Los Angeles.

.@wojespn on breaking the James Harden trade from the Sixers to the Clippers just after 2am Eastern while he was at the airport 😅

"I was at Newark airport, I was getting ready to fly to LA… [It] was suggested to me to not get on a plane… So I sat at Newark airport, watch… pic.twitter.com/FE5z1l7yEk

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 1, 2023

“Quand j’étais à l’aéroport, on m’a conseillé de ne pas monter dans l’avion. Ma plus grande crainte avec ce job, c’est d’être dans l’avion, le wifi ne marche pas bien et vous ne pouvez pas faire votre travail. Donc je suis resté assis à l’aéroport de Newark, je l’ai vu fermer ses portes et quasiment rouvrir (le lendemain). J’y étais depuis 17h le soir, ils m’ont viré du United Lounge à 22h30 quand il a fermé, alors je me suis posé à l’étage inférieur avant de quitter l’aéroport à 3h30 du matin.” – Adrian Wojnarowski, via le Woj Pod

C’est aussi ça la vie d’un insider aussi influent qu’Adrian Wojnarowski : passer la nuit tout seul dans un aéroport pour ne pas rater la grosse info du moment.

Vous comprenez désormais pourquoi le Woj avait des petits yeux mardi et mercredi quand il est apparu sur les différents plateaux TV pour parler du transfert de James Harden.

Source texte : The Woj Pod