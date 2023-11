La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Les Bucks ont activé leur option sur la saison 2024-25 de Marjon Beauchamp. Les Pistons ont fait pareil pour Cade Cunningham, Jalen Duren et Jaden Ivey. Idem pour les Sixers avec Jaden Springer. (Source : RealGM, RealGM, RealGM)

Warner Bros et Discovery TNT viennent de créer un partenariat avec Cosm (technologie immersive) pour la diffusion de matchs NBA dans des dômes remplis d’écran 8K, un peu comme The Sphere à Las Vegas. Deux infrastructures de la sorte doivent ouvrir leurs portes en 2024 à Los Angeles et Dallas.

Carlik Jones, MVP de la G League 2023 et auteur d’une belle Coupe du Monde avec son équipe du Soudan du Sud, s’est engagé avec le club chinois des Zhejiang Golden Bulls (Source : Eurohoops)

Récemment coupé par les Suns, Keon Johnson vient de signer un two-way contract avec les Nets (Source : Nets)

Le transfert de James Harden aux Clippers est officiel depuis ce mercredi. Voici les derniers détails du deal, notamment concernant les picks de draft inclus dans le trade.

