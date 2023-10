En transférant James Harden aux Clippers, les Sixers ont récupéré un joli capital draft en plus de Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington et K.J. Martin. Des détails supplémentaires viennent tout juste de tomber sur les picks en question.

Quatre choix de draft, dont deux picks de premier tour, et un pick swap. Voilà ce que Daryl Morey a réussi à obtenir des Clippers contre le Barbu. Shams Charania et Adrian Wojnarowski, les deux insiders les mieux informés de la planète NBA, nous apportent des précisions sur la nature des picks.

Vont aux Sixers :

Le choix de premier tour 2028 des Clippers (non protégé)

Le choix de premier tour 2026 du Thunder (protégé)

Le choix de second tour 2024 des Clippers

Le choix de second tour 2029 des Clippers

Un pick swap en 2029 avec les Clippers

En plus de ça et parce qu’on aime les détails, il faut savoir que les Clippers ont envoyé un pick swap de premier tour 2027 au Thunder, qui s’est tapé l’incruste dans le trade. Le vétéran Danny Green a lui été coupé par les Sixers.

Further trade details: The Clippers are sending a 2027 first-round pick swap to Oklahoma City, clearing way for OKC to move a protected 2026 first-round pick to the 76ers, sources said. The Clippers are sending a 2024 and a 2029 second-round pick to the Sixers in the deal too,… https://t.co/IlIGoEa9Fm

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023

“Les Sixers reçoivent deux choix de premier tour dans ce deal, un pick swap, deux picks de second tour, et des contrats expirants. Désormais, les Sixers possèdent un package qui peut leur permettre d’obtenir un joueur du calibre de Jrue Holiday à la prochaine trade deadline, ou en décembre/janvier quand certains joueurs seront disponibles sur le marché.”

Comme l’indique Adrian Wojnarowski, et comme on l’a dit ce matin, le transfert de James Harden aux Clippers n’est en fait qu’une première étape avant potentiellement un second trade qui doit ramener un arrière de calibre All-Star à Philadelphie.

Il faudra donc garder un œil sur Philly dans les prochains mois, et en particulier autour de la trade deadline de février.

Sources texte : ESPN / The Athletic

Get up with ⁦@Espngreeny⁩ on the James Harden blockbuster pic.twitter.com/dIe4iFrZuO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023