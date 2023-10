Russell Westbrook, Oscar Robertson, Magic Johnson et Nikola Jokic. La liste des joueurs ayant réalisé le plus de triple-doubles en carrière comporte un intrus. Au milieu de trois meneurs de jeu qui vont vite, on a un intérieur lent qui va à son rythme, mais dont l’efficacité n’est plus à prouver.

27 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Nikola Jokic a fait du Nikola Jokic cette nuit contre le Jazz d’Utah. Le Serbe a réalisé, dans une victoire, son 107e triple-double en carrière, soit le quatrième plus gros total de l’histoire à égalité avec LeBron James et Jason Kidd.

Avant le Joker, il était inimaginable de voir un pivot chatouiller les meilleurs de l’histoire dans cette catégorie. Wilt Chamberlain est bien septième de la liste avec 78 triple-doubles réalisés (ou plutôt comptabilisés), mais sinon le suivant au classement est Domantas Sabonis, quinzième, avec “seulement” 32 performances de la sorte.

Bref, Nikola Jokic est un joueur à part et son entraîneur Michael Malone est le mieux placé pour en témoigner. Son échange avec des journalistes hier soir en conférence de presse montre, à nouveau, la confiance qu’il a en son intérieur.

“À combien de triple-doubles est-il de ces gars-là (Russell Westbrook, Oscar Robertson et Magic Johnson) ?” “Environ 30 derrière Magic.” “Donc il le rattrapera dans environ 30 matchs.” NBA: “How many is [Jokic] behind those guys?” “30” “So he’ll [catch up] in probably 30 games…” -Michael Malone on Jokic catching the all-time leaders in triple-doubles 😆 pic.twitter.com/H0YUdtjc7D — Zhaire Maledon (@ZhaireMaledon) October 31, 2023

Bien sûr, le coach des Nuggets emploie ici un ton humoristique, mais derrière la blague se cache un constat réaliste : le Serbe est devenu une machine à triple-doubles.

Hier, il s’agissait de son deuxième de la saison en quatre rencontres et l’année passée, il avait fini la saison avec des moyennes de 24,5 points, 11,8 rebonds et 9,8 passes décisives. Mieux encore, lors de la campagne de Playoffs victorieuse des Nuggets, Jokic tournait à 30 points, 13,5 rebonds et 9,5 passes décisives.

Ses moyennes sont folles et bien qu’il ne rattrapera sans doute pas Magic Johnson au classement dans trente matchs, il ne serait pas du tout surprenant de le voir le rejoindre et le dépasser avant la fin de la saison.

Source texte : Zhaire Maledon