À peine parti qu’on attend déjà que son retour. Cette phrase n’est pas dédiée aux anciennes petites-amies parties trop vite de nos vies mais bien à James Harden et la ville de Philadelphie. Le Barbu reviendra en Pennsylvanie le 27 mars dans un Wells Fargo Center connu pour savoir réserver de sacrés comités d’accueil.

Après la nouvelle du trade de James Harden ce matin, la deuxième chose que notre esprit malsain a été vérifiée (après les avis Google sur les clubs de striptease proches de la Crypto.com Arena), c’est la date des matchs entre les Los Angeles Clippers et des Philadelphia Sixers cette saison.

Le 24 mars prochain, Nicolas Batum, Robert Covington et les autres pourront faire un coucou à leur ancien public dans une ambiance sans doute conviviale et respectueuse. Un match qui se déroulera par ailleurs à 20h30, heure française, un dimanche soir, soit une belle manière de conclure son week-end en douceur.

Mais.

Trois jours plus tard, dans la nuit du 27 au 28 mars (0h30 heure française), James Harden ne sera sans doute pas aussi bien accueilli au Wells Fargo Center. Le Barbu le plus célèbre de NBA sait bien que la salle des Sixers est connue pour être l’une des plus bruyantes de la Ligue, et ne s’attend sans doute pas à être reçu avec le tapis rouge et la coupe de champagne. Certains joueurs peuvent en témoigner.

Mais de notre côté, la date est déjà entourée dans le calendrier avec l’alarme bien réglée. On sera sur notre 31, dans notre plus beau pyjama, popcorn à la main et écouteurs bien à fond. Parce que ce genre de retrouvailles, ça ne se rate sous aucun prétexte.

Alors, en s’inspirant d’un grand nom de la variété française : on se dit rendez-vous dans cinq mois, vous avez le jour, l’heure et les pommes, on verra les cris et les actions, dans l’enfer du Wells Fargo Center.

__________

