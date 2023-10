Une semaine après le début de la saison régulière, seulement deux équipes n’ont pas encore gagné le moindre match. Houston (bon ça c’est pas trop une surprise) et… Memphis, les Grizzlies s’inclinant à quatre reprises en autant de rencontres. Déjà l’heure de s’inquiéter pour les hommes de Taylor Jenkins ?

Avant même le début de la saison 2023-24, on savait que les premières semaines pouvaient être un peu compliquées pour Memphis. Raison numéro 1 : Ja Morant est suspendu pour les 25 premiers matchs. Raison numéro 2 : l’infirmerie est bien remplie avec notamment les grosses blessures de Steven Adams et Brandon Clarke.

Malheureusement pour les Grizzlies, tout cela se confirme sur les parquets.

4 matchs, 4 défaites, derniers de la Conférence Ouest. Memphis pouvait difficilement imaginer un pire départ. Alors comme toujours, les Grizz se battent, eux qui ont notamment joué les yeux dans les yeux avec New Orleans et le champion en titre de Denver lors des deux premiers matchs. Mais les coéquipiers de Desmond Bane sont ensuite tombés à… Washington en back-to-back, avant de prendre la sauce par Luka Doncic la nuit dernière.

The Grizzlies fall to 0-4 pic.twitter.com/OvJuZztjy9

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 31, 2023

Ces dernières saisons, sans Ja Morant, les Grizzlies avaient montré leur capacité à compenser l’absence de la superstar grâce notamment à leur profondeur d’effectif et leur solidité collective des deux côtés du terrain. Mais aujourd’hui, entre les blessures, la suspension de Ja et les départs de joueurs comme Tyus Jones et Dillon Brooks cet été, Memphis montre clairement ses limites. Des limites qu’on voit tout particulièrement sur le plan offensif.

Les chiffres ne mentent pas : 26e efficacité en attaque pour les Grizzlies (102,9 points pour 100 possessions), 25e à l’adresse au tir (43,6%), 24e au rebond offensif (9,3 par match), 25e au ratio assists / turnovers (23,5 passes pour 15,3 pertes de balle), 26e au nombre de lancers-francs tentés (18,3 par match).

Clairement ça pique.

Ces chiffres ne nous surprennent pas au vu du contenu proposé par les Grizzlies sur les parquets. Memphis galère en effet beaucoup sur demi-terrain face à des défenses placées, car ça manque de joueurs capables de faire de vraies différences sur le plan individuel. Les Grizz essayent de jouer ensemble, de trouver des décalages et des positions de tirs, mais c’est souvent trop prévisible et pas assez bien exécuté. L’absence de Morant se ressent à fond cette fois, mais également celle de Tyus Jones. Marcus Smart essaye d’apporter (17 points et 6 passes de moyenne, mais aussi 4 turnovers par match), Derrick Rose a encore un peu d’essence dans le réservoir et Desmond Bane sort de belles perfs, mais ça ne suffit pas. Et ces limites se voient encore plus lors des fins de matchs serrées.

Conscient des difficultés de son équipe sur demi-terrain, Taylor Jenkins pousse ses joueurs à jouer vite et à dégainer quand l’occasion se présente. Memphis possède la 8e pace de la NBA et tente 40 tirs à 3-points par match (7e plus grosse moyenne NBA), mais cela ne peut vous emmener que jusqu’à un certain point. Surtout quand la défense n’est qu’average (15 à l’efficacité défensive) comme c’est le cas en ce début de saison.

“Bien évidemment, on essaye de se débrouiller au mieux. Mais c’est pas très beau actuellement.” – Taylor Jenkins, après la défaite crados contre Washington

Les Grizzlies peuvent-ils rebondir en attendant le retour de Ja Morant en décembre ? Jetons un œil au calendrier de Memphis pour les dix prochains matchs :

@ Utah

@ Portland

@ Portland

vs Miami

vs Utah

@ Clippers

@ Lakers

@ Spurs

vs Celtics

@ Rockets

Il y a pas mal de matchs prenables pour les Grizzlies afin de lancer leur saison. Mais clairement, ils vont devoir s’accrocher lors des prochaines semaines, car personne ne va leur faire le moindre cadeau.

