Il n’a pas été élu Joueur de la semaine. Peut-être que ça l’a un peu frustré, peut-être pas, mais en tout cas la nuit dernière Luka Doncic a donné tort aux votants en éclatant encore une fois une pauvre défense… sans défense. Troisième match, troisième carnage, troisième victoire des Mavs.

Mavs vs Spurs : 33 points, 13 rebonds et 10 passes, à 13/25 au tir

Mavs vs Nets : 49 points, 10 rebonds et 7 passes, à 16/25 au tir

Mavs vs Grizzlies : 35 points, 12 rebonds et 12 passes, à 11/22 au tir

Dis, Luka, si c’est trop facile il faut le dire hein, et laisser la place aux autres.

Trois matchs, trois démos, trois victoires. Des sourires, tout le temps, parfois emplis de trashtalking et de salgossitude, mais c’est aussi ce qui fait son charme. Le début de saison de Luka Doncic avec les Mavericks est tout bonnement exceptionnel, les stats d’un autre temps (39 points, 11,6 rebonds et 9,6 passes). Et cette nuit, Luka a fait du… Luka face aux Grizzlies.

Luka Doncic did Luka Doncic things on way to a @dallasmavs W 💪🔥

35 PTS

12 REB

12 AST pic.twitter.com/JJOn6dYxgf

— NBA (@NBA) October 31, 2023

Trouver ses intérieurs, Lively dans les airs ou Kleber plus au sol et plutôt derrière la ligne à 3-points, ça Luka l’a toujours fait. Scorer à foison aussi, mais quand, comme hier, il se retrouve du fait de l’absence de Kyrie Irving seul leader offensif de son équipe, attention les yeux et mieux vaut prendre des photos que de tenter de l’arrêter ni même de le freiner. Marcus Smart défenseur de l’année en 2022, Jaren Jackson Jr, défenseur de l’année en 2023, et Luka Doncic exterminateur de défenseurs de l’année en 2024.

Monstrueux pendant tout le match, les Grizzlies ont tenu mais ont fini par lâcher, Luka a donc mis à mal ce qui ce fait de mieux en terme de défense individuelle en NBA, en tout cas c’est ce que les trophées disent. Trois énormes tirs du parking avant la mi-temps, un festoche qui reprend dès le retour des vestiaires, et ni JJJ, ni Smart, ni Derrick Rose, ni Desmond Bane ni Xavier Tillman n’auront échappé à leur petit step-back de la soirée.

Exploser des défenses avec le sourire et sans jamais courir, voilà la vie que Luka Doncic a choisi de vivre. Le prochain match de Luka ? Mercredi soir face aux Bulls, mdr.