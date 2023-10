Les Nets présentent un bilan de 1-2, les Nets tâtonnent un peu depuis la reprise, mais, alléluia, il existe à Brooklyn quelques raisons de sourire en ce début de saison. Parmi elles ? Cam Thomas, un drôle de petit bonhomme.

Souvenez-vous, il avait défrayé la chronique (expression incroyable, on dirait du Hondelatte) la saison passée dernière quand il avait planté en février… 44, 47 et 43 points (!), consécutivement, alors qu’il ne tournait jusque-là qu’à 8 petits points de moyenne. Le plus drôle ? C’est qu’il était revenu ensuite à ses standards, comme un mec ayant eu un énorme spasme pendant sa sieste avant de se remettre à ronfler, pipe posée sur l’accoudoir.

Grande nouvelle pour les Nets, en ce début de saison Cam Thomas semble avoir terminé sa sieste.

Présent dans le cinq de départ de Jacque Vaughn aux côtés de Ben Simmons, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et Mikal Bridges (deux meneurs, un arrière et deux ailiers, mdr 2023), Cam a une nouvelle fois cartonné et montré que la vraie version de lui c’était peut-être bien celle de février dernier. La match-up face aux Hornets n’est évidemment pas idéale pour jauger la forme d’un groupe et de ses joueurs (big up tout de même aux kids de Charlotte Brandon Miller et Lark Williams), mais si Mikal Bridges a paru très facile et si Ben Simmons parait bien dans ses pompes et dans son basket, c’est donc, encore une fois, ce bougre de Cam qui a tiré l’épingle de son jeu.

Deuxième plus jeune joueur de l’histoire à débuter une saison par trois matchs à 30 points et plus (Shaquille O’Neal est premier), à un match à 30 pions de rentrer dans le club des cinq qui en comptent dix avant leurs 23 ans (Bernard King, D’Angelo Russell, Stephon Marbury et Brook Lopez), et seul joueur de l’histoire des Nets à scorer 33 points en s’appelant presque comme Jean Le Cam. Des records à la pelle qui en ap… pellent d’autres, alors rendez-vous mercredi soir à Miami pour la passe de quatre ?

36 points, puis 30, puis encore 33, dans un système qui semble de plus en plus fait pour lui. Attention messieurs dames, encore un ou deux gros matchs comme celui-ci et on ne parlera plus de surprise. Et sinon, on l’a déjà faite la vanne de la bonne came ?