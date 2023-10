On se souvient tous de ce storytelling autour de la première titularisation en carrière de Tony Parker, plus jeune starter de l’histoire de la NBA. Cette nuit ? Le bail est un peu plus local mais il n’en demeure pas moins français puisque Bilal Coulibaly, jeune fifou frenchie des Wizards, est donc devenu le plus jeune titulaire de l’histoire… beh des Wizards. Champomy !

Si les Wizards sont bien partis pour être l’établissement de cirque le plus drôle de la saison NBA, on espère tout de même que Bilal Coulibaky s’y frayera un petit chemin vers la gloire. Cette nuit ? Wes Unseld Jr. a encore montré ses limites, Jordan Poole a fait des siennes, Corey Kispert s’est pointé habillé en Bugs Bunny mais n’a pas mangé ses crottes de nez… et Bilal Coulibaly était starter. ALLEEEEEEEEEEZ !

En étant titulaire cette nuit face aux Celtics, Bilal Coulibaly est devenu le plus jeune titu de l’histoire des Wizards à 19 ans et 3 mois ! 👏👏👏 pic.twitter.com/91gIpDgza6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2023



Privé de Daniel Gafford pour tenir le poste 5, Wes Unseld Jr. aurait pu faire appel à Danilo Gallinari pour le remplacer. Mais il ne défend pas. Il aurait pu faire appel à Anthony Gill ou Eugene Omoruyi, mais bon, Gilles et Eugene ça fait un peu trop seventies. Alors le très référencé coach (non) a plutôt opté pour un cinq de départ très small ball, avec Kyle Kuzma, Deni Avdija et donc Bilal Coulibaly sur les ailes, Tyus Jones à la mène et Jordan Poole qui fait n’importe quoi.

Il s’en bat les reins 😭 pic.twitter.com/IIB44UEwsx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2023

Fin du QT1. 🍀 42 – 19 🧙pic.twitter.com/FyGZKb1o8F

— Wizards France (@WizardsFrance) October 30, 2023



Sorti juste après avoir inscrit son premier tir de la soirée, à 3-points, Bilal Coulibaly ne reverra pas le terrain avant la deuxième mi-temps, incroyable coaching là encore, mais fort heureusement et l’écart étant vite monté, Wes Unseld Jr. ouvrira ses rotations en deuxième mi-temps pour offrir au Français le plus gros temps de jeu de l’équipe avec 28 minutes au total.

Au total justement pour le Français ? 9 points à 4/12 dont 1/6 de loin, un gros tomar en transition, 5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres sur Brissett et Pritchard. Bilal qui tourne d’ailleurs à 2 contres par match depuis le début de la saison, ceci mettant en lumière de manière concrète ses skills évidents en défense.

2 contres pour Bilal Coulibaly 🇫🇷 cette nuit. Un sur un ailier-fort, et l’autre sur un meneur = POLYVALENCE

2 contres de moyenne sur ses trois premiers matchs 👀#ForTheDistrict @WizardsFrance pic.twitter.com/geQLAD7DaN

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) October 31, 2023

Daniel Gafford retrouvera probablement sa place de titulaire à son retour de blessure, y’a plutôt intérêt même. Malgré tout, Bilal Coulibaly a montré ce soir qu’il avait l’étoffe pour jouer 30 minutes dans un match NBA, même s’il faut mettre en avant le fait que ce match ressemblait plutôt à une exécution qu’à un match de basket. Encourageant tout de même, plus que le coaching actuellement en place dans sa franchise, cqfd. Et si vous voulez vraiment rire tout en étant fan des Wizards, on vous conseille de suivre le compte Twitter @WizardsFrance, là vous ne vous lèverez pas pour rien la nuit.