La saison NBA a repris depuis maintenant six jours et on reprend au fur et à mesure les bonnes habitudes. Chaque lundi, la Ligue récompense le meilleur joueur de la semaine dans chaque conférence. Les premiers vainqueurs dans la campagne 2023-24 ? Nikola Jokic et Tyrese Maxey.

Le Joker n’a pas perdu de temps pour reprendre son rythme de MVP. Avec 26,3 points, 13 rebonds et 7,7 passes de moyenne, Jokic est parti sur de très grosses bases individuelles, tout en portant ses Nuggets vers trois victoires en trois matchs (contre les Lakers, les Grizzlies et le Thunder).

Au sein de la Conférence Est, c’est donc Maxey qui est récompensé. Alors que James Harden ne joue toujours pas, le jeune guard de Philadelphie cartonne avec des stats de 30,3 points, 6,7 rebonds et 6,3 passes aux côtés de Joel Embiid. Sous son impulsion, les Sixers restent sur deux victoires de suite (à Toronto et contre Portland) après la défaite inaugurale à Milwaukee. De quoi déjà bien se positionner dans la course au MIP pour Maxey.

Denver Nuggets center Nikola Jokić and Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 1 of the 2023-24 season (Oct. 24-29). pic.twitter.com/xRU82VwFMC

Parmi les nominés, on avait à l’Ouest : Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, De’Aaron Fox, Paul George, Shai Gilgeous-Alexander, Zion Williamson et bien évidemment Luka Doncic, qui doit sans doute se demander pourquoi il n’a pas été récompensé au vu de son incroyable début de saison (probablement parce qu’il n’a que deux matchs au compteur si vous voulez notre avis).

Les nominés à l’Est : Jalen Duren, Joel Embiid, Donovan Mitchell, Kristaps Porzingis, Franz Wagner, Tyrese Haliburton et… Aaron Nesmith.

