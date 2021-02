Nikola Jokic et James Harden élus joueurs de la semaine : back-to-back pour le Serbe, s’il le choppe chaque semaine vous savez ce que ça voudra dire

Lundi soir oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? Nikola Jokic et James Harden, et back-to-back pour le Serbe qui continue sa saison monstre, tandis que le Barbu des Nets remporte son premier trophée de joueur de la semaine sous son nouveau maillot.

Le Joker est donc le premier joueur de la saison a réalisé le back-to-back en remportant pour la deuxième semaine de suite le trophée de joueur de la semaine à l’Ouest. Le Serbe remporte son huitième trophée hebdomadaire, deuxième plus haut total all-time de la franchise des Rocheuses, et il est par ailleurs le premier Nuggets depuis Carmelo Anthony a faire le doublé. Car Jokic a de nouveau fait du sale dans les raquettes de la ligue cette semaine : 30,8 points, 10,8 rebonds et 4,3 passes, à 62% d’adresse au tir et un bilan de trois victoires et une défaite. Après un début de saison en demi-teinte, les Nuggets ont retrouvé le chemin de la victoire et sont actuellement quatrièmes de l’Ouest en ayant remporté sept de leurs dix derniers matchs. Avec son deuxième Player of the Week en deux semaines, Jokic est pour sa part en train de se concocter un CV bien sympatoche pour le trophée de… MVP. Le pivot joue le meilleur basket de sa carrière et alors qu’on attendait du Joker qu’il prenne un peu plus ses responsabilités en attaque, il a répondu présent avec des moyennes au scoring qui ont explosé : 19,9 points l’année dernière, 26,8 cette année (+ 7 points), et on se souviendra de cette semaine sa performance incroyable face au Jazz, match lors duquel il a permis aucx Nuggets de mettre fin à une série de onze victoires de suite de l’équipe de Salt Lake City en démolissant Rudy Gobert avec 47 points (record en carrière égalé), 12 rebonds, 5 assists et 2 steals. Le meilleur bigman de l’Ouest cette saison, sans débat possible.

L’Est accroche par contre un nouveau nom à son palmarès avec la désignation de James Harden pour le trophée hebdomadaire, son premier sous le maillot des Nets et donc son premier à l’Est. Deux semaines après Kevin Durant, c’est un autre joueur de Brooklyn qui repart avec la récompense et pour cause le Barbu a sorti une semaine en 25,3 points, 7,3 rebonds et 11,3 passes pour un bilan de trois victoires et une défaite, lors de laquelle il n’était d’ailleurs pas présent. Les Nets sont deuxièmes de leur conférence et le trio trouve de plus en plus ses marques en attaque, Harden est paru pour sa part plus à l’aise, lui qui avait semblé en retrait lors du retour de Kyrie. Le Barbu remporte le vingt-cinquième Player of the Week de sa carrière, de quoi continuer à remplir une armoire à trophée déjà bien fourni, armoire dans laquelle il manque évidemment une bague pour la rendre encore plus belle.

Nikola Jokic continue son chantier monstre à l’Ouest et remporte pour la deuxième semaine de suite le trophée de Player of the Week. James Harden inscrit son nom sur la récompense à l’Est en attendant sa première sélection au All-Star Game en tant que joueur de Brooklyn. Les jours passent… et nous on tient le choc.