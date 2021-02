Preview de la soirée NBA : Rajon Rondo prépare ses retrouvailles avec les Lakers à Atlanta

Dix rencontres sont prévues ce lundi soir. On espère que vous avez bien démarré la semaine. Si ce n’est pas le cas, respirez un bon coup et pensez à ce qui vous attend lors des prochaines heures. Installez-vous bien confortablement et on vous présente le menu du jour !

À la suite d’un dimanche à six rencontres bien sympatoches, dix nouveaux matchs se dérouleront à partir de 1h30 du matin. Vingt équipes sur les parquets de la NBA et plusieurs beaux duels, nous voilà donc bien servi !

1h30 : Hawks – Lakers : on démarre fort ! En effet, cette affiche entre Hawks et Lakers nous promet de bien belles choses. Ça va mieux du côté des Hawks ces derniers jours grâce à plusieurs renforts tant attendus. Malheureusement, il faudra faire sans De’Andre Hunter (genou), bien chaud ces derniers temps. En revanche, Trae Young, incertain puisque touché à la cheville, devrait bien être là pour nous offrir du spectacle. Le meneur des Aiglons va affronter les Lakers de LeBron James. Rajon Rondo retrouvera lui en partie l’escouade avec laquelle il a été sacré en octobre dernier. Le train californien a repris sa route face aux Celtics (96 à 95) après deux défaites, et pour sûr, les Angelinos souhaiteraient bien entamer le mois de février en lançant une nouvelle série.

Hawks injury report for tomorrow’s game vs. LA Lakers:

Onyeka Okongwu (left Achilles soreness) is probable.

Trae Young (left knee soreness) is probable. Bogdanovic (avulsion fracture, right knee), Dunn (right ankle surgery) and Hunter (right knee discomfort) are out. — Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) January 31, 2021

1h30 : Heat – Hornets : comme prévu, Jimmy Butler a rejoué et le Heat a retrouvé la victoire après cinq défaites. Le boss de Miami (30 points, 7 rebonds et 8 passes) n’a pas ménagé ses efforts pour sa reprise face aux Kings (105 à 104). Directement décisif, Jimmy B nous a permis de confirmer son importance au sein du groupe du récent finaliste NBA. Malgré plusieurs absences et de nombreuses incertitudes, concernant notamment Tyler Herro, Avery Bradley et Goran Dragic, l’envie des Floridiens d’enchaîner à domicile sera très forte. D’autant plus si les Hornets doivent se passer de Terry Rozier, gêné par sa cheville. LaMelo Ball est lui prêt à prendre la relève si besoin, sortant tout juste d’un match à 27 points et 9 passes contre les Bucks (126 à 114). Bah allez LaMelo, refait-nous le même match pour voir s’il te plaît !

Moe Harkless (thigh), Meyers Leonard (shoulder) and Chris Silva (hip) have been ruled out. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 31, 2021

2h00 : Bulls – Knicks : logiquement battus par les Clippers hier soir (115 à 129) mais loin d’être décevants pour autant, les Knicks de Tom Thibodeau enchaînent les bons matchs. Face aux Bulls, adversaires directs pour une qualification en Playoffs, la confrontation sera toute autre. Battus lors de leurs trois derniers matchs, les Taureaux ne sont pas dans leur meilleure période et ce en dépit d’un très bon Zach LaVine et de la montée en puissance de Lauri Markkanen. L’absence de Wendell Carter Jr. pèse dans la raquette, surtout pour un groupe loin d’avoir une défense irréprochable. Cette différence entre les deux équipes pourrait peser lors de leur opposition au cours de la nuit à venir.

2h00 : Thunder – Rockets : ça ne rigole plus du tout à H-Town ! Les Rockets semblent avoir bien digéré le départ de James Harden et viennent d’enchaîner cinq succès avec la manière. Les nouveaux cadres du projet (Christian Wood, John Wall et Victor Oladipo) sont tous prêts à jouer et se complètent plutôt bien. Malgré tout, l’élément qu’on aura tout spécialement à l’œil évolue du côté du Thunder. Notre Frenchie Théo Maledon sort en effet tout juste de son meilleur match en carrière face aux Nets. Malgré la défaite 125 à 147, ses 24 points à 8/9 dont 6/6 à 3-points ont dû lui faire marquer des points avant le retour de George Hill, touché au pouce. Impossible donc de ne pas espérer une nouvelle perf’ de la sorte de notre nouveau joyau tricolore. On sera là !

2h00 : Cavaliers – Wolves : au lendemain du succès des Wolves face aux Cavaliers (109 à 104), les deux équipes se retrouvent déjà. Quasiment au complet, Cleveland s’est fait surprendre par une équipe toujours privée de Karl-Anthony Towns et menée par le rookie Anthony Edwards et Michael Beasley (23 points chacun). Le malheureux KAT, éloigné des parquets depuis quinze jours à cause du COVID pourrait d’ailleurs rejouer cette nuit. Une nouvelle défaite, la troisième de suite, serait une très mauvaise opération pour les Cavaliers. Attendons-nous donc à un groupe revanchard, bien décidé à lâcher le plus tard possible sa place en Playoffs à l’Est !

2h00 : Bucks – Blazers : si la participation de Giannis Antetokounmpo au match face aux Blazers est pour l’instant incertaine, on devrait bien voir le Grec sur le parquet ce soir. On en attend énormément de la part du Greek Freak, peut-être même trop, et c’est pour ça qu’on a encore du mal à être séduit par son début de saison 2020-21. Malgré une nouvelle ligne statistique très remplie (34 points, 18 rebonds et 9 passes), lui et ses Bucks ont perdu, pour la huitième fois déjà, face aux Hornets (114 à 126). Dans le même temps, privé du soutien de ses lieutenants C.J. McCollum et Jusuf Nurkic, Damian Lillard (44 points et 9 passes) a su mener son équipe à un succès fou face aux Bulls (123 à 122). Giannis a donc la possibilité d’envoyer un gros message à ses détracteurs cette nuit et de leur dire de la mettre en veilleuse, au moins pour quelques jours !

2h00 : Pelicans – Kings : est-ce qu’on n’aurait pas droit à un duel d’éternelles déceptions ? Si l’on est peut-être naïf d’attendre quelque chose de la part des Pelicans et des Kings, les voir si bas au sein du classement de la Conférence Ouest ne surprenant pas tout le monde, loin de là, on peut regretter leurs débuts de saison bien trop inconstants. Brandon Ingram et Zion Williamson (plus de 23 points de moyenne chacun) font des stats mais sans réel impact, tout comme le pauvre De’Aaron Fox en face, bien trop esseulé pour mener son équipe au succès à chaque match. Tout n’est pas à jeter pour autant des deux côtés, les équipes se révélant tout de même être un véritable poil à gratter dans un bon soir. Espérons que ce soit le cas dans les deux camps cette nuit, histoire de nous offrir un beau match.

2h30 : Mavericks – Suns : on parlait de déception, et en voilà une très belle. Battus par les Suns il y a deux jours (105 à 111), les Mavs ont tout de même concédé leur cinquième défaite de rang. Luka Doncic fait ses stats mais n’arrive pas à mener son équipe au succès. Si le groupe n’était pas ménagé par les blessures jusque-là, il est désormais au complet et n’a donc plus aucune excuse en cas de nouveau revers. Le temps presse, et il faut désormais enchaîner pour remonter au plus vite au sein d’une Conférence Ouest qui n’attend pas les Texans. Mauvaise nouvelle pour Dallas : Devin Booker pourrait faire son retour cette nuit après avoir les trois derniers matchs à cause d’une douleur à l’ischio-jambier.

2h30 : Spurs – Grizzlies : les Spurs ont conclu un mois de janvier plutôt positif (9 victoires et 7 défaites) par une défaite bien moche face aux Grizzlies (112 à 129). Après avoir terminé le premier mois de l’année 2021 en compagnie des Oursons, les Texans les retrouvent d’ailleurs pour entamer février. Derrière l’inévitable Ja Morant, les Grizz espèrent poursuivre leur série de six succès entamée avant leur pause forcée due au COVID et pourquoi pas s’installer encore plus confortablement au sein du Top 8 de la Conférence Ouest. Il n’est pas interdit de rêver !

3h00 : Nuggets – Pistons : mais qu’est-ce que vient de nous offrir Nikola Jokic ? Comment ne pas attendre le pivot serbe au tournant au sortir de son match à 47 points, 12 rebonds et 5 passes mettant fin à la série de onze victoires du Jazz la nuit dernière (117 à 128). Face aux Pistons, on voit plus le glouton enchaîner avec une deuxième performance de crack, plutôt que s’écrouler complètement. Après, avec la NBA, on ne peut jamais être sûr de rien. Voilà donc une superbe raison de regarder ce match entre les Nuggets et nos amis de Detroit, pas si mauvais que ça en dehors de leur bilan dégueulasse (5 victoires et 15 défaites).

Ce premier soir de la première semaine de février est donc bien chargé. Personne ne va s’en plaindre et tout le monde sera sans aucun doute devant son poste dès 1h30 pour voir les Hawks et les Lakers batailler. Plusieurs autres duels alléchants prendront la relève par la suite.

