Interviewé par Kevin O’Connor de The Ringer en cette fin de saison, Victor Wembanyama a évoqué pas mal de ses défis, ses forces, ses faiblesses, ses modèles mais aussi le processus de recrutement des Spurs, dans lequel il semble déjà être impliqué.

Pendant près d’une heure, Wemby est revenu sur sa saison rookie, “l’une des plus sensationnelles de l’histoire” selon Kevin O’Connor, qui a pu tendre son micro à l’OVNI français pour revenir sur ce parcours, mais aussi évoquer pas mal d’autres choses. Petit résumé des principales quotes dans cette vidéo que vous pouvez retrouver en intégralité ci-dessous.

Sur ce qu’il a fait pendant sa saison rookie.

“C’était facile de te mettre rookie de l’année, je te mets aussi dans une All-NBA Team, deuxième ou troisième je dois encore voir. First All-Rookie Team évidemment, et pour le DPOY, ça se joue entre toi et Rudy Gobert. Es-tu surpris par tout le succès que tu as eu cette saison et tout ce que tu as fait ?” – Kevin O’Connor

“Non, je ne dirais pas “surpris”. Pour moi, c’est impossible d’être surpris par ses propres performances, bonnes ou mauvaises. C’est le reflet de ton travail et de ta mentalité. J’en veux toujours plus donc je ne suis pas surpris.” – Victor Wembanyama

Sur sa défense globale et son potentiel plafond en la matière.

“Je pense que tu es déjà globalement le meilleur défenseur de la NBA. La façon dont tu changes les choses dans la raquette, ta défense dans le périmètre. J’ai une action qui me vient en tête face à Immanuel Quickley où tu tends le bras pour intercepter. Tu as une défense polyvalente avec ta protection de l’arceau que tout le monde voit. Quel est le plafond que tu penses atteindre en NBA si tu es déjà le meilleur défenseur actuel ?” – Kevin O’Connor

“C’est difficile à dire, la défense a toujours été un aspect du jeu dans lequel je me sens bien. Je suis curieux de le savoir et j’attends d’être challengé par mes coachs, mes coéquipiers, pour avoir un rôle encore plus grand, être capable de défendre tous les postes mais aussi pouvoir défendre un meneur sur la dernière possession par exemple. Aujourd’hui, je ne vais pas défendre sur un meneur qui a la balle sur la dernière possession. Mais il y a énormément de possibilités.” – Victor Wembanyama

“Penses-tu pouvoir devenir le meilleur défenseur de l’histoire de la NBA ?” – Kevin O’Connor

“Ai-je le potentiel pour le devenir ? Je pense.” – Victor Wembanyama

Sur sa forme physique.

“Sur cette action où tu contres Giannis qui prend le pick and roll et va au contact, que retiens-tu ?” – Kevin O’Connor

“Sans l’adrénaline, ça aurait fait mal, certains seraient morts après un tel coup. Mais face aux gars qui sont forts, il faut être fort aussi, je dois résister autant que possible. Je ne pense pas pouvoir le stopper, mais je dois absorber le contact et j’ai fait de mon mieux. Je suis fier d’être à ce niveau cette année, car avant je ne pouvais pas le faire.” – Victor Wembanyama

“Tu dis que tu n’aurais pas été capable d’absorber ce contact avant. La force est vraiment un aspect sur lequel tu t’es concentré cette année ?” – Kevin O’Connor

“Oui, c’est quelque chose que j’ai souvent expérimenté avec mon corps, qui comme vous le savez, est très différent des autres. Ce n’est pas seulement la force, mais aussi la confiance pour aller au charbon. Si tu n’as pas confiance en ce que tu fais, par exemple essayer de provoquer un passage en force, que tu n’y arrives pas, que tu tombes au sol, ça va souvent arriver.” – Victor Wembanyama

Sur ses points forts et points faibles défensifs.

“Quelle est selon toi, ta plus grande faiblesse en défense ?” – Kevin O’Connor

“Honnêtement, parfois, quand je contre un shoot et que je dois faire un gros effort pour ça, je ne vais pas systématiquement y retourner, comme je l’ai fait face à Jabari Smith Jr. face à Houston. Je me souviens d’une action face à Jonathan Isaac à San Antonio, je le contre et il prend son propre rebond. J’étais crevé donc je me suis économisé et je ne suis pas retourné défendre, et il a eu un shoot facile ensuite, qu’il a mis.” – Victor Wembanyama

“Et ta plus grande force, elle se situe où selon toi ?” – Kevin O’Connor

“Ma plus grande force… je ne sais pas. Au final, je dirais ma polyvalence, tout simplement. Etre capable d’avoir plusieurs armes et savoir anticiper ce que mon adversaire va faire” – Victor Wembanyama

Sur les joueurs les plus difficiles à défendre.

“Qui est selon toi le joueur le plus difficile à défendre cette année ?” – Kevin O’Connor

“Kevin Durant se place, et Nikola Jokic aussi. A chaque match que j’ai joué contre lui, j’ai de mieux en mieux défendu et j’ai de mieux en mieux lu son jeu. Mais je sais que l’an prochain, il va arriver avec de nouvelles armes. Je dois apprendre leurs habitudes. Parfois ça a marché, parfois non.” – Victor Wembanyama

Sur les joueurs dont il s’est le plus inspiré.

“Qui ont été tes joueurs modèles en grandissant ?” – Kevin O’Connor

“KD et Giannis sont les deux principaux.” – Victor Wembanyama

“Si tu pouvais “piquer” un move à l’un de ces joueurs, ce serait lequel ?” – Kevin O’Connor

“Il y a un truc que fait KD, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans tout ce qu’il fait, même loin du ballon. Il y a un moment, ce n’est même pas une hésitation, mais c’est cette microseconde où il s’arrête et où c’est suffisant pour qu’il prenne l’avantage sur son défenseur. Il ne sprinte pas vraiment, mais il se déplace vite. Il a ce “KD Timing” comme je l’appelle, dans chacun de ses mouvements, et dès que je l’ai remarqué, c’est devenu flagrant. Je travaille dessus mais c’est difficile à faire.” – Victor Wembanyama

Sur ce qu’il va travailler cet été.

“Quels moves ou aspects de ton jeu veux-tu travailler cet été ?” – Kevin O’Connor

“Récemment je pensais travailler sur l’aspect physique. Quand je prends le dessus sur mon défenseur après une feinte par exemple, quand je vais au panier, il peut quand même me déséquilibrer en revenant. Ce qui fait que parfois, par exemple quand je suis ligne de fond, je dois me débarrasser de la balle. Je voudrais me développer physiquement et mieux résister avec mes jambes. En travaillant là-dessus, ma finition au panier sera encore meilleure” – Victor Wembanyama

Sur son implication dans le recrutement et sur le fait que les Spurs construisent autour de lui (sans déconner).

“Je suis sûr que les joueurs reconnaissent ton talent. Est-ce que des joueurs parlent de jouer avec toi ?” – Kevin O’Connor

“Oui j’ai reçu des messages, même de la part de prospects. Mais j’essaie de rester dans mon rôle, c’est un monde nouveau et je veux découvrir tout ça. Un jour où l’autre je devrai être impliqué dans ce processus même si je dois rester dans mon rôle de joueur.” – Victor Wembanyama

“Maintenant que tu parles des prospects, les Spurs pourraient avoir deux choix dans la loterie cette année. Il y a beaucoup de prospects français, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, tu les connais ?” – Kevin O’Connor

“Bien sûr, je les connais depuis des années, ils ont un an de moins que moi donc je n’ai pas trop joué contre eux. Mais tu connais Rayan Rupert de Portland et Tidjane Salaün ? Nos sœurs jouaient ensemble en Equipe de France donc on s’est rencontrés il y a 7 ans. J’ai aussi été coéquipier avec Alex Sarr, je suis confiant pour eux.” – Victor Wembanyama

Sur le fait d’être comparé aux plus grands.

“Qu’est-ce que ça fait quand tu entends quelqu’un dire que tu es le nouveau Jordan ou le nouveau LeBron, ou que tu pourrais être le prochain GOAT ?” – Kevin O’Connor

“Les gens disent ça ? En grandissant, j’essaie juste d’apprendre et d’en connaître plus sur moi-même. Je sais qui je suis, ce que je fais et rien ne peut me détourner de mon chemin. Personne ne peut avoir d’attentes pour moi. J’ai mes propres attentes et 99% sont au-dessus de toutes ces attentes, alors je n’y prête pas attention.” – Victor Wembanyama

Sur ce qu’il veut absolument accomplir.

“Vous savez, au final je ne suis qu’un être humain. A moins que ? (Rires) En vrai, je pense qu’on a tous beaucoup à accomplir. Mon but dans la vie est de m’accomplir en tant qu’humain et de réaliser ce que je dois réaliser, rien ne doit m’en détourner.” – Victor Wembanyama

Le V multiplie les interviews en cette fin d’année, lui qui a été suivi toute la saison par quatre journalistes français à San Antonio, puis qui a réagi à ses propres highlights en compagnie d’Omar Raja de chez ESPN. L’OVNI se montre toujours aussi accessible.

En tout cas, avec cette ultime citation, Wemby semble bien conscient qu’il est du genre paranormal. C’est plutôt bon signe pour la suite de sa carrière. En attendant, Victor Wembanyama va pouvoir obtenir un peu de repos après ces 82 matchs éreintants, avant de retrouver l’équipe nationale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour aller chercher une médaille. Et pourquoi pas la plus belle d’entre elles ?