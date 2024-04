Victor Wembanyama a eu l’occasion d’être estomaqué par… ses propres actions lorsqu’il les a revisionnées. Et il y a de quoi.

Wemby a pu revoir les plus belles actions de sa jeune carrière en compagnie d’Omar Raja de chez ESPN. Ce dernier a invité l’OVNI à le rejoindre pour parler de ses dingueries, que ce soit sous le maillots des Mets 92 ou celui des Spurs. Et il a évidemment pu les commenter, comme s’il les revivait, tout en comprenant bien que peu de joueurs sont déjà capables de faire ce qu’il fait.

Sur sa claquette dunk après un tir à 3 points raté face à Monaco.

“C’était un match important et on jouait bien. J’ai dû prendre un shoot difficile (NDLR : face à Matthew Strazel) et… je ne sais pas, il fallait juste se battre pour tout et… rien ne m’a empêché de le faire alors je l’ai fait.” – Victor Wembanyama

Sur son match face à Giannis.

“Non, je n’étais pas nerveux, je crois que c’était le jour de mon anniversaire (NDLR : le 4 janvier), non je n’étais pas nerveux. J’étais excité, avant chaque match, je me dis que j’ai de la chance de gagner ma vie grâce à ma passion. Ce n’est que du kif, peu importe si je joue contre Jordan ou qui que ce soit d’autre, je serais juste heureux.” – Victor Wembanyama

Sur son alley-oop pour lui-même.

“Giannis a mis un dunk sympa juste avant et tu as répondu avec un alley-oop pour toi-même contre la planche. Qu’est-ce qui t’as conduit à faire ça ?” – Omar Raja

“Déjà, je fais une erreur, il feinte la passe pour Bobby Portis et je mords à la feinte donc il a le champ libre pour dunker. Je devais rattraper mon erreur et tirer profit de cette situation où je portais la balle, j’ai passé Pat Connaughton, j’ai dribblé et j’ai fait ça.”

Sur son dunk après avoir passé la balle dans son dos.

Sur son jeu loin du ballon.

“Cela n’a pas toujours été le cas donc je suis content d’avoir le corps et les muscles adéquats. Je suis plus développé que quand j’avais 13-14-15 ans. Aujourd’hui, mon corps me permet de bouger comme ça et c’est incroyable car c’est le plus dur pour un big man.”