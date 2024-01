Si vous vous posez des questions sur l’existence des aliens, sur la zone 51, les OVNI… on a peut-être une piste pour vous. Regardez ce qu’il s’est passé au Frost Bank Center de San Antonio, sur fond de Requiem for a Dream si possible, et revenez nous voir en nous disant que ça n’existe pas.

Pour un jeune intérieur, la première confrontation avec Giannis Antetokounmpo est toujours particulière tant il terrorise les peintures depuis 7-8 ans. Pas d’exception pour Victor Wembanyama qui se sera permis de tenir le regard du Greek Freak en fin de match. 27 points, 9 rebonds et 5 contres à 10/18 en 26 minutes de jeu pour son premier match à 20 ans.

Au-delà des stats, Victor a montré des choses qui sont terrifiantes pour le reste de la Grande Ligue… qui ne paraît pas si Grande à ses côtés. En témoignent son alley-oop avec la planche qui répond à Chet Holmgren, sa contre-attaque conclue par un behind-the-back sur Damian Lillard puis un poster avec la faute sur Brook Lopez. Et sa fin de match. Sa fin de match bordel… Un énorme contre sur Giannis qui monte au panier et le gros 3 en trailer pour égaliser et faire exploser la salle.

La défaite au bout parce que Giannis reste Giannis mais Wemby nous aura régalés. On en connaît un qui va tourner en boucle sur les réseaux sociaux…