Bonjour, voici 12 minutes de highlights de Victor Wembanyama pour vous faire démarrer la journée. Oui, votre dimanche vient à peine de commencer qu’il est déjà réussi.

Les Mavericks et les Rockets à la maison. Les Clippers et les Suns (deux fois) à l’extérieur.

Vitor Wembanyama a joué cinq matchs depuis le début de sa carrière NBA, il tourne à de coquettes moyennes de 20,6 points, 8 rebonds et 2,2 contres, et voilà donc que la NBA nous a sorti hier une compilation de ses meilleures actions. La double particularité de cette vidéo ? 1) 12 minutes et 2) en 5 matchs.

Cinq matchs joués et déjà une mixtape incroyable, faite de putbacks, de alley-oop reverse, de grosses crêpes, de pétards du parking ou de money time bien ficelés. Wemby c’est le show, Wemby c’est le sang, et Wemby nous a déjà tous mis dans son immense poche.

Pour la peine on vous offre donc ces douze minutes de highlights et on vous met en bonus track le tout premier vlog made in TrashTalk, l’histoire d’un homme parti à la découverte du phénomène mais, aussi, de son rêve de gosse. Parce que c’est ça aussi, Victor Wembanyama, un mec qui rend les rêves de gosse… accessibles.

The @NBA just dropped at 12:45 video of Wemby highlights. It’s been 5 games.

He’s like that. pic.twitter.com/v29fubLvHo

— SLAM (@SLAMonline) November 3, 2023