Hier soir les Celtics ont remporté leur cinquième victoire en cinq matchs, forts essentiellement d’un cinq majeur énorme. Dans ce cinq majeur il y a Jayson Tatum, et hier soir Jayson Tatum a profité de la venue des Nets pour passer un beau pallier dans sa carrière.

10 000 points.

A seulement 19 ans…

Les plus fins connaisseurs auront reconnu le running gag, pour les autres vous passerez une bonne journée quand même, mais quoiqu’il en soit l’info est là, bien concrète bien celte : Jayson Tatum est devenu hier le plus jeune joueur de l’histoire des Celtics à atteindre la barre des 10 000 points inscrits en carrière. Et s’il reste toute sa carrière à Boston tout en continuant sur ce rythme en attaque, les records ne vont pas tomber, ils vont exploser.

Est-ce que Jayson Tatum pourra finir meilleur scoreur de l’histoire des Celtics ? ☘️

C’est bien parti.

Tatum a passé la barre des 10 000 points avec Boston cette nuit, le plus jeune joueur de l’histoire de la franchise à atteindre ce plateau (25 ans).

Y’a du chemin ! pic.twitter.com/AOtAQh3oZ9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2023



A 2 000 points la saison environ (on compte 70 matchs à 30 points de moyenne), Jayson Tatum pourrait mettre dans les huit années à jumper tout en haut de la liste ci-dessus, dépassant une à une toutes les légendes du game à Boston. On vise un peu haut ? Disons que JT n’a pas encore connu son prime officiel et que la barre des 30 peut très vite devenir un score random pour l’ailer des C’s, qui a encore collé 32 points aux Nets hier soir en fumant sa clope.

He’s him. pic.twitter.com/cKO66jQgdp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2023



Jaylen Brown n’est pas bien loin, ça a le mérite d’être mentionné, mais le scoreur n°1 à Boston reste Jayson Tatum. Un footwork de rêve, un sniper à la place de la main droite… et des records qui tomberont très vite si tout va comme sur des roulettes !