Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Suns ont été particulièrement ÉCLATÉS hier soir à Philly. En défense, en attaque. Kevin Durant a fait son match mais il est si seul, si seul…

Tyrese Haliburton a été phénoménal (43 points et 12 passes, un troisième quart énorme) mais il a perdu le ballon sur la dernière possession.

Mark Williams sera bientôt l’un des cinq meilleurs pivots de la Ligue.

Le Magic a battu les Lakers grâce (encore) à un très gros Paolo Banchero.

Les Hawks ont trouvé une tactique anti-Zion et se sont imposés assez tranquillement à NOLA.

Cinquième victoire en cinq matchs pour les Celtics, ça déroule.

Jayson Tatum a été fastoche et il a passé la barre des 10 000 points inscrits avec les Celtics. A 25 ans.

Les Wolves ont déroulé face au Jazz dans le Gobertico.

Face aux Rockets les Kings ont été en dessous de tout.

Face au banc des Kings Dillon Brooks a envoyé des bisous.

Nikola Jokic a nikolajokichisé les Bulls (28/9/16/3)

Les Français de la nuit

11 points, 10 rebonds et 4 contres pour Rudy Gobert face à son ancienne franchise, Rudy est le quatrième meilleur rebondeur NBA en ce début de saison.

Théo Maledon a suivi de près le magnifique duel entre Tyrese Haliburton et LaMelo Ball et il en a tellement été subjugué qu’il n’a rentré aucun de ses tirs.

Le highlight de la nuit

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

Les classements

Les classements du In-Season Tournament

AFTER ONE NIGHT OF ACTION 🏆

The first ever NBA In-Season Tournament Group standings 👀

