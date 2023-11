Mis en difficulté par deux défaites face aux Spurs, les Suns avaient ce soir à coeur de se reprendre malgré le déplacement difficile du côté de Philadelphie, à un horaire anticipé et sans Devin Booker ni Bradley Beal. Le résultat ? Défaite. Prestation pauvre, difficile de créer quelque chose sans les leaders. Philadelphie n’a pas proposé un grand match, mais ça a suffi pour s’octroyer le succès à la fin des 48 minutes.

Ces Suns connaissent un début de saison bien difficile. Comme face aux Spurs lors de leur dernier match, les Suns ont tenté de vivre ce soir des individualités très solides du groupe, en l’occurence celle de Kevin Durant. De quoi rester au contact de Sixers qui s’en voudront peut-être plus tard de ne pas avoir fait le trou. À noter la faute flagrante commise par Joel Embiid après un coup de coude de forain dans la ganache de Jusuf Nurkic.

La mi-temps arrive sur le score de 52-45, rien à déclarer si ce n’est que Kelly Oubre fait du tout-droit dans la défense des Soleils et que ça n’interroge personne. Bon, reste 24 minutes pour essayer de créer un truc collectif, n’importe quoi. Même une raclette entre collègues, on prendrait. L’absence de Beal et Booker change assurément beaucoup de choses, mais n’excuse en revanche pas l’absence de mouvements collectifs basiques qui feraient du bien au jeu et encore moins la passivité défensive.

Ce qu’il s’est passé dans la seconde période ? Un léger mieux dans l’adresse des Suns, rien dans la défense. Kevin Durant fait son oeuvre et plante une majeure partie des paniers, niveau offensif c’est moche. Aucun mouvement, un simple pick and roll en début de possession et ensuite, débrouillez-vous. Seul passage à peu près correct ? Sans le 35 sur le terrain. Puisqu’ils ont pas tellement envie de revenir et qu’hormis un takeover monstre de KD (spoiler : ça n’est pas arrivé), ça ne gagnera pas, autant parler des Sixers. Kelly Oubre s’est amusé avec le panier puisqu’il était ouvert, Joel Embiid a joué ses positions comme il devait le faire. Un moment sympa au boulot malgré un match qu’on qualifiera de moyen, sans plus. 12 pertes de balles en première mi-temps, ça fait beaucoup.

L’avantage des victoires à midi heure locale, c’est que ça vous fout le smile pour le reste de la journée et que ça vous laisse le temps de profiter de l’après-midi ensuite pour aller vous promener. Les Suns n’ont jamais traîné à plus de 7 points de retard hormis à la fin, mais n’ont jamais paru capables de prendre les devants. Bien sûr, Bradley Beal et Devin Booker sont absents et apporteront beaucoup lors de leurs retours, mais ce groupe entièrement neuf est encore loin d’avoir trouvé son rythme.