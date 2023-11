La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

L’ancien joueur des Rockets Trevor Hudgins arrive en France puisqu’il vient de signer au Mans. (Source : Sportando)

L’effet Victor Wembanyama, c’est aussi ça :

Les Wizards ont prévu une grosse rénovation pour leur salle, la Capitale One Arena. Reste à mettre en place le business plan avec la ville. (Source : Washington Post)

Toujours chez les Wizards, Corey Kispert – touché à la cheville – a évité une grosse blessure et devrait bientôt pouvoir revenir sur les parquets (Source : The Athletic).

Toujours au rayon des blessures, le rookie des Rockets Amen Thompson pourrait rater entre deux et quatre semaines après son entorse à la cheville. (Source : Rockets Wire)

Le NBA In-Season Tournament a fait ses grands débuts hier avec des nouveaux parquets colorés, et visiblement tout le monde n’était pas tout à fait au point. Du côté de Denver, la ligne à 3-points était en effet mal tracée. C’est le joueur des Mavs Grant Williams qui a remarqué la boulette lors du shootaround, et la modification a été faite juste à temps avant le match Nuggets – Mavericks.

