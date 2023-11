Portés par un Nikola Jokic archi-dominant, les Nuggets n’ont pas eu à forcer leur talent pour dominer des Mavs qui ont couru après le score tout le match sans jamais rattraper leurs hôtes. (125-114)

Pour les stats complètes de cette rencontre c’est par ici.

Un vendredi au boulot comme un autre pour Nikola Jokic. Ou du moins un 33/14/9 en plus à ajouter à son palmarès, le tout avec une facilité affolante et une adresse diabolique (88% !). Il faut dire que la raquette de Dallas n’avait pas grand chose à lui opposer. Le rookie Dereck Lively ou Dwight Powell, du menu fretin pour le meilleur joueur du monde, sûr de sa force et de son jeu. En totale démonstration, le Serbe a rapidement mis un terme au suspense de ce match de gala face à son pote Luka Doncic.

Grâce à un premier quart-temps en tout point dominant, les Nuggets ont mis la tête des Mavs sous l’eau d’entrée de jeu. En contrôle ensuite, ils ont toujours réussi à garder entre dix et quinze points d’avance, avec même un pic autour des 20 points en milieu de troisième quart temps. Avant ça, Nikola Jokic nous avait fait savourer son sens du timing avec un joli buzzer beater avant la pause.

NIKOLA JOKIC AT THE BUZZER 🚨pic.twitter.com/eeDPCE0avR

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 4, 2023

Bref, Denver domine, Dallas sauve ce qui peut. De quoi imaginer un long garbage time dans le dernier acte mais Luka Doncic et Kyrie Irving ont signé un baroud d’honneur pour relancer (un peu) le suspense. Revenus à -8, les Mavs ne vont pas trouver les ressources pour créer un nouveau rapprochement. Michael Porter Jr. redonne de l’air aux siens puis Nikola Jokic place un dernier coup d’accélérateur pour conclure sa nuit magique. Trop facile pour le Joker et les siens, qui débutent ce In-Season Tournament avec maitrise, tout en restant collés aux Warriors à la première place à l’Ouest.