Le In-Season Tournament a officiellement ouvert ses portes cette nuit avec les premiers résultats de la phase de poules (qui comptent aussi pour la saison régulière). On vous raconte tout ça dans le résumé de la nuit.

Scores et stats de la nuit

Pacers – Cavaliers : 121-116 (stats)

– Cavaliers : 121-116 (stats) Bucks – Knicks : 110-105 (stats)

– Knicks : 110-105 (stats) Heat – Wizards : 121-114 (stats)

– Wizards : 121-114 (stats) Thunder – Warriors : 139-141 (stats)

: 139-141 (stats) Bulls – Nets : 107-109 (stats)

: 107-109 (stats) Blazers – Grizzlies : 115-113 (stats)

– Grizzlies : 115-113 (stats) Nuggets – Mavericks : 125-114 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Toujours pas de victoire pour les Grizzlies, qui ont gâché une avance de dix points en.. 3 minutes avant de craquer en prolongation à Portland. À quand parle-t-on de crise dans le Tennessee ?

Les Cavaliers ont bien failli retourner les Pacers en une mi-temps mais Tyrese Haliburton et Myles Turner veillaient au grain.

Le Heat n’a pas trop stressé face aux Wizards malgré une remontada dans le dernier quart-temps.

Les Nets sont allés gagner un money time à suspense à Chicago. Zach LaVine a raté le tir de la gagne et oublié DeMar DeRozan qui était seul et aurait pu égaliser à 2 points.

Même sans SGA, le Thunder est passé à un rien de faire un gros coup face aux Warriors. Il a fallu un game winner (controversé) de Stephen Curry pour offrir la victoire aux Dubs.

Jalen Brunson (45 points) a tout donné face aux Bucks mais c’était Dame Time à Milwaukee en fin de match.

Nikola Jokic a pulvérisé la raquette des Mavs sans forcer.

Les Français de la nuit

9 points, 3 rebonds et 3 passes pour Bilal Coulibaly avec les Wizards. L’ailier a pu profiter du garbage time pour se montrer un peu.

Seulement 5 minutes de temps de jeu pour Ousmane Dieng (3 points, 1 rebond, 1 passe) avec le Thunder. Son plus faible temps de jeu de la saison.

Le highlight de la nuit

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

