Les Pacers l’emportent au bout du money time face aux Cavs (121-116)

Pour leurs débuts dans le In-Season Tournament, les Pacers ont dû s’y reprendre à deux fois pour se débarrasser de Cavs qui se sont réveillés trop tard. La paire Haliburton-Turner a été décisive pour les locaux.

Le In-Season Tournament ou NBA Cup comme vous préférez a bien choisi son soir pour débuter. Des scénarios à suspense, des money time serrés, on s’est décidément pas ennuyés cette nuit et c’était notamment le cas devant ce Pacers – Cavs. Pourtant, Indiana a longtemps fait la course en tête avec un collectif appliqué et un Myles Turner qui enchaine les paniers. Déjà 22 points pour le pivot des Pacers à la pause ! Serait-on parti sur un grand cru de notre amateur de LEGO ?

En face, les Cavs sont enfin au complet mais on ne peut pas vraiment dire que ça leur réussit. Darius Garland semble un peu rouillé, les twin towers ne dominent pas à l’intérieur, surtout l’équipe ne défend pas et laisse les vagues jaunes déferler. Il faut un Donovan Mitchell héroïque pour sauver les meubles mais il y a déjà +17 à la pause !

Au retour des vestiaires, changement de soirée, changement d’ambiance. Les Cavs se souviennent qu’ils étaient l’une des meilleures défenses du pays l’an passé et ils se remettent à défendre dur. Indiana se heurte à un mur et vu que les Pacers ne sont pas connus pour savoir fermer les vannes derrière, l’écart fond comme neige au soleil. Pour mener cette révolte, on retrouve encore Donovan Mitchell au four et au moulin. Au scoring ou à la création, Spida est tout simplement partout !

Revenus à un petit point de leurs hôtes en début de money time, les Cavs ont clairement chopé le momentum mais les Pacers n’ont pas dit leur dernier mot. Le collectif d’Indiana répond du tac au tac avec un Tyrese Haliburton qui chauffe. Dans le dur en première période malgré ses 8 passes, le meneur livre un récital de contrôle dans le dernier acte. Scoring, création pour les copains, aucun ballon perdu, le Tyrese qu’on kiffe voir. Le meneur est impliqué sur les 13 derniers points de son équipe. C’est notamment lui qui met le panier qui donne +3 à Indiana à 20 secondes du termes.

Myles Turner lui emboite le pas avec une énorme défense dans la foulée et un giga contre clutch sur Evan Mobley. Sur l’action suivante, c’est lui qui sécurise le rebond défensif avant qu’Haliburton n’aille finir sur la ligne. Les leaders ont répondu présent.

