Domantas Sabonis souhaite la bonne année aux Cavaliers : 25/11/7, et une place dans sa poche pour Andre Drummond

Pacers et Cavaliers se retrouvaient pour le réveillon du 31 et tout le monde n’était pas aussi content d’être là. Malgré son duo d’allumettes Sexton-Garland, Cleveland n’a pas fait le poids face au collectif d’Indiana, bien plus en place et porté par un Domantas Sabonis de gala, une nouvelle fois.

Les matchs de milieu d’après-midi ont souvent tendance à nous ennuyer profondément : pertes de balle, adresse moisie ou blowout programmé, il y a comme une malédiction à regarder les rencontres post-sieste. Pourtant, même avec un score qui finit à +20, on a pu s’ambiancer un peu grâce à quelques acteurs de ce show du nouvel an. On commencera du côté des perdants où le backcourt a, de nouveau, eu carte blanche pour attaquer à tout va et ils ne se sont pas privés, loin de là. Offensivement, deux prestations très solides mais il faut bien ça pour oublier les oublis en défense et les trop nombreux shoots ouverts offerts à l’adversaire. Larry Nance Jr. s’est lui montré très précieux dans la lecture du jeu, offrant plusieurs offrandes à ces coéquipiers. Pas étonnant que son nom ait été évoqué chez certains contenders pendant l’automne. Dante Exum titulaire surprise à l’aile, JB Bickerstaff avait visiblement l’espoir que Cedi Osman allait embraser la seconde unit des locaux. 3 points et 1/8 plus tard, le pari est raté.

Côté Indiana, ceux qui voyaient cette équipe trop courte pour les Playoffs, doivent commencer à regretter leurs paroles. Le collectif est en place, les responsabilités semblent mieux réparties que l’an passé, Oladipo lâche plus facilement la gonfle notamment, et la transition entre les titulaires et la seconde unit ne se fait pas spécialement sentir. Encore six gars en double figure cette nuit, un ballon qui circule bien et un Domantas Sabonis en mode All-Star puissance dix. Monsieur Propre a visiblement zappé la boule à zéro pour une crinière blonde et un accent lituanien. De plus en plus à l’aise dans ce rôle de point-center, le fils d’Arvydas s’éclate et ça se voit sur le terrain. 25 points, 11 rebonds, 7 passes, des pourcentages fous, un seul ballon perdu et combien d’actions faciles pour lui ? Il a passé l’après-midi à enrhumer la raquette des Cavs, tantôt avec son footwork, ses feintes de grand-mère ou sa qualité de passe. Pas grand monde pour l’arrêter en face. Andre Drummond a d’ailleurs semblé sur les nerfs tout le match et il a enchaîné les fautes, finissant avec un double-double au goût amer, alors que JaVale McGee avait lui attaqué le match en mode Moses Malone au rebond (13 dont 6 offensif en 14 minutes !). Problème : il avait emprunté son shoot à Chris Mihm (3/11 et 1/6 aux lancers…) et Cleveland n’a pas vraiment pu en profiter.

Indiana et Cleveland s’affrontaient au sommet de l’Est et les Pacers n’ont pas eu à trop forcer pour se débarrasser des copains de Kevin Amour, toujours blessé. Un Domantas Sabonis en mode joueur de la semaine et un collectif au point ont été suffisant. Nate Bjorkgren (on ne l’écrit pas deux fois) peut attaquer la nouvelle année serein.