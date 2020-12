Preview de la soirée NBA : la NBA se met sur son 31 (non) avec sept (matchs) à la maison au programme

Existe-t-il un meilleur moyen de commencer l’année 2021 qu’en regardant Wizards – Bulls ? Oui, probablement mais en revanche, il n’y aura rien de plus saoulant que de voir Russell Westbrook et Bradley Beal perdre 14 ballons, alors rangez vos bouteilles parce que c’est Scott Brooks qui envoie le basket champagne ce soir, c’est parti !

Sept matchs pour nous mener vers 365 nouveaux jours qui promettent de nouvelles belles aventures dans le monde du basket. Mais avant de penser à tout cela, on envoie les sept étapes du menu de la Saint-Sylvestre, la NBA vous occupe à partir de 21 heures et aujourd’hui encore, on commence à l’Est mais on finit à l’Ouest comme beaucoup de monde la nuit du 31 décembre.

21h00 : Pacers – Cavaliers : la soirée commence avec deux équipes qui ont connu leur première défaite lors de leur dernier match. Un bilan de 3-1 qui est le bienvenu chez des Pacers solides et qui s’appuient sur un cinq majeur en forme (cependant privé de T.J. Warren ce soir), mais qui est beaucoup plus surprenant chez des Cavs à la jeunesse triomphante, qui n’ont pas froid aux yeux et qui n’ont perdu que contre les Knicks de ce MVP en puissance Julius Randle.

23h00 : Wizards – Bulls : le dernier match de l’année 2020 en France, et le premier de 2021 par la même occasion, sera donc ce petit bijou de Washington – Chicago. Le MichaelJordanico, comme personne ne l’appelle, n’offre pas vraiment deux équipes au sommet de leur art. Les Sorciers qui reconstruisent Poudlard brique après brique d’un Russell Westbrook qui se parodie autant que son coach, Scott Brooks, quand l’un fait le poulet sans tête et le second l’autruche pour ne pas voir son équipe pédaler dans la semoule. Au rayon des animaux on demande les Taureaux. Des Bulls qui ont, eux, obtenu leur première et seule victoire de la saison face aux… Wizards. Mais l’heure de la revanche a sonné et on peut s’attendre à voir D.C. prendre le taureau par les cornes.

00h30 : Magic – Sixers : si aux États-Unis flottera toujours cette douce ambiance de 2020, nous Français auront déjà passé – en esprit avancé que nous sommes – le cap vers 2021. L’occasion de voir à l’œuvre le leader de la NBA, à savoir le… Magic d’Orlando, toujours invaincu. Pour ceux qui crient à une esbroufe due au calendrier, la bande à Markelle Fultz aura un test grandeur nature ce soir pour prouver l’inverse en affrontant Philadelphie. Les Sixers, qui l’ont échappé belle face aux Raptors après avoir fait preuve d’une maladresse effrayante, ont pu compter sur le Jojo Embiid maison pour leur permettre de monter à un beau bilan de 3-1. Toutefois, il en faudra plus pour venir à bout de l’euphorie floridienne qui n’hésitera pas à sanctionner les mauvais choix des hommes du Doc.

1h00 : Rockets – Kings : renversants depuis le début de saison, les Kings se rendent au Texas pour poursuivre leur belle dynamique actuelle. Ayant une nouvelle fois disposé des Nuggets, Sacramento est rafraîchissant de bonne volonté. La vitesse de De’Aaron Fox, la classe de Tyrese Haliburton, le volume de Marvin Bagley III et Richaun Holmes seront autant de bons ingrédients à remettre sur la table face à ce goinfre de James Harden. Deux fois très fort mais un peu seul, The Beard verra les probables retours de quarantaine d’Eric Gordon, John Wall et DeMarcus Cousins. Pas la même histoire.

1h30 : Raptors – Knicks : attention espèce en danger ! Les Dinos, qui n’ont toujours pas vu la couleur de la victoire en trois matchs, ont manqué de mordant face à de pâles Sixers lors de leur dernier match. Loin de leur Ontario habituel, les Raptors vont devoir faire face à la furia des Knicks, portés par ce diable de Julius -Patrick Ewing- Randle. Revenu avec un bilan à l’équilibre après avoir fessé Bucks et Cavaliers, New York va tenter d’enchaîner mais fera sans Frank Ntilikina, qui doit soigner une légère entorse du genou.

2h00 : Thunder – Pelicans : pas loin du compte face au Magic et encore moins face au Jazz avant cela, le Thunder avance avec deux défaites à son actif mais dans un rôle d’adversaire pénible à affronter, avec des jeunots qui ont du ballon comme Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort et les autres. De leur côté, les Pelicans viennent dans l’Oklahoma avec un bilan à l’équilibre mais ont volé en éclats à chaque fois que l’opposition avait du répondant. Au Thunder d’en mettre suffisamment pour inquiéter Brandon Ingram, Zion Williamson et compagnie.

3h00 : Jazz – Suns : très belle rencontre de l’Ouest à se mettre sous la dent en fin de réveillon. Des Suns à la mécanique déjà bien rôdée et qui voudront poursuivre leur bonne mise en action en se rendant dans l’Utah. Le Jazz, au banc souvent un peu fébrile, a frôlé une défaite embarrassante face aux jeunes du Thunder et devra taper du poing sur la table pour imposer sa loi face à Phoenix. Un Mike Conley qui revit face à l’immortel Chris Paul, un duel de pyromanes entre Donovan Mitchell et Devin Booker, le DPOY en jeu entre Rudy Gobert et Mikal Bridges, autant de beaux duels à vivre pour bien attaque 2021.

Sept matchs qui devraient vous occuper une bonne partie de la soirée et qui tombent à pic pour cette non-fête du 31 décembre. Allez, on ne s’inquiète pas, 2021 arrive et une belle année de basket s’offre encore une fois à nous. On n’oubliera pas le décompte de minuit devant le Wizards – Bulls. 3-2-1… DAVIS BERTANS !

