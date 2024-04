Victor Wembanyama : “Je suis à 15% de mes capacités”

La première saison NBA de Victor Wembanyama a officiellement pris fin ce dimanche, puisque les Spurs sont éliminés des Playoffs. Il n’a pas joué le dernier match, mais Wemby est quand même revenu sur sa saison rookie aux micros de Benjamin Moubèche, Theo Quintard, Maxime Aubin et Vincent Pialat.

Ces 4 journalistes ont régalé tout au long de la saison en couvrant l’OVNI, sur place, à San Antonio. Afin de faire vivre à tout le monde, et le plus proche possible de l’action, l’une des saisons rookie les plus attendues de tous les temps. Wemby s’est posé avec nos quatre confrères pour évoquer la saison passée. Un bel échange qu’on devine unique, et mérité pour le boulot exceptionnel effectué tout au long de l’année.

Juste un petit message pour remercier et féliciter @TheoQuintard, @BenjaminMoubech, @MaximeAubin1 et @vincent_pialat qui nous ont régalé cette saison en couvrant la NBA, les Spurs et évidemment Victor Wembanyama sur place à San Antonio ! 👏👏🇫🇷

De nombreux points ont pu être abordés, notamment son ressenti sur la saison régulière écoulée, ses objectifs à venir, mais aussi la ville de San Antonio et sa relation avec Gregg Popovich et les Spurs en général. Et le V est très exigeant et concentré. Spoiler : ce n’est que le début.

Victor Wembanyama, sur ce dont il est le plus fier après sa première saison en NBA :

« Il y a plusieurs choses. L’une d’entre elles, c’est mes statistiques uniques, jamais réalisées par personne auparavant, dans les victoires.

Aussi, le fait de mener les rookies dans la plupart… pic.twitter.com/LxsHdJnlDT

Victor Wembanyama se projette sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 : « C’est l’un de mes rêves […] Je vais être comme un enfant. »

« J’ai hâte de retourner en France depuis un certain temps, et ce moment approche. Ça va être incroyable. C’est l’un de mes rêves de participer… pic.twitter.com/fu1YWTD7ri

Victor Wembanyama sur ce qui l’a marqué avec Gregg Popovich :

« Il fait passer la personne en premier, pas le joueur. Cela ne m’a pas surpris longtemps, car il l’a fait comprendre dès le premier jour — même avant, d’ailleurs.

Ça a été exceptionnel. Dans beaucoup de situations,… pic.twitter.com/W9sfilVVIs

Avant d’arriver à San Antonio, Victor Wembanyama pensait « au désert et à des cow-boys » lorsqu’il pensait au Texas.

« C’est bête et c’est cliché », s’amuse-t-il, en nous cherchant (les journalistes français) du regard pour avoir la confirmation. pic.twitter.com/BbyKV0VrZa

Victor Wembanyama, interrogé par @vincent_pialat sur les objectifs collectifs pour la prochaine saison des Spurs :

« Je ne veux surtout pas que la prochaine saison se termine aussi tôt. Je veux continuer et viser les playoffs.

Bien entendu, j’aimerais gagner tous les matches.… pic.twitter.com/V2a31DMQ8Y

J’ai demandé à Victor Wembanyama à quel point sa passion pour le basket a été un moteur cette saison, notamment pour surmonter les défaites :

« Avant 95 % des matches, j’ai essayé de me poser et de réaliser à chaque fois à quel point j’avais de la chance d’être sur le terrain… pic.twitter.com/NT50pj6Kmw

Victor Wembanyama sur la manière dont il a vécu cette saison sur le plan émotionnel : « Il n’y a eu pas de moment où j’ai craqué. »

« Il y a eu un moment où c’était assez dur de perdre tous ces matches. Surtout de devoir y retourner le lendemain ou deux jours après et se retaper… pic.twitter.com/2YhVnMgI5j

🇫🇷Victor Wembanyama aux médias français sur son niveau actuel par rapport au niveau qu’il espère / pourra atteindre : « Je dirais que je suis actuellement à 15% entre mon premier match NBA et ce que j’espère être mon prime. »

🇺🇸Victor Wembanyama to the French media on his…

🇫🇷 Victor Wembanyama aux médias français sur le fait que trois journalistes tricolores le suivent à l’année à San Antonio : « Il ne faut pas que je dise n’importe quoi (il rigole) ! J’apprécie déjà que la France mette autant de moyens pour faire grandir le basket et faire suivre…

De quoi clôturer en beauté la première saison d’une longue série pour Victor Wembanyama, qui ne fait que commencer à émerveiller à toute la planète basket. Une chose est sûre : bravo et merci à vous, Benjamin, Théo, Maxime et Vincent pour ce travail titanesque fourni en coulisses. Et si Wemby n’est qu’à 15% actuellement, alors on a hâte qu’il arrive à 20% tiens.

