Les Bulls plongent Washington dans la crise : 133-130 Chicago, et Otto Porter Jr. qui se rappelle au bon souvenir de son ex

Deuxième rendez-vous entre Bulls et Wizards cette semaine et même conclusion pour ce second duel : la victoire pour les Taureaux. Otto Porter Jr. en mode KD, Thomas Bryant en presque parfait et Scott Brooks qui peut déjà suer pour son poste, c’est parti pour le récap.

Comment décrire ce match ? Déjà, quand on a vu Denzel Valentine planter un 3-points du logo et Thaddeus Young enchaîner un double dribble dans le dos contre Russell Westbrook, on s’est dit que ça pouvait vite partir en cacahuètes. Et malheureusement on avait vu juste. Typiquement, le genre de match qui n’apporte pas de grandes garanties, que ce soit au vainqueur ou au vaincu. Pour les Bulls, on peut insister sur le fait que la balle tourne déjà bien mieux que l’an passé. Après des années à se coltiner Fred Hoiberg et Jim Boylen, les fans doivent avoir l’impression de passer des épinards au chocolat.. Otto Porter Jr. a probablement livré l’un de ses meilleurs matchs en carrière cette nuit et, grosse surprise, c’était pour impressionner son ex. Daniel Gafford et Thaddeus Young ont apporté une super énergie en sortie de banc et c’est un duo qu’on devrait revoir. D’un autre côté, peut-on vraiment se satisfaire de se faire marcher dessus par Thomas Bryant ? L’intérieur des Wizards a donné l’impression d’être Shaquille O’Neal (avec un tir longue distance, donc un Shaq +) face à la raquette des Bulls et c’est une phrase vraiment gênante.. Il fallait gagner avant de retrouver les Bucks et la mission est réussie, au moins 2021 commence sur une note victorieuse.

Attaquons le cirque Poudlard désormais pour rapidement constater que les Wizards sont désormais à un bilan de 0-5 et la direction n’avait sans doute pas ce planning en tête au moment d’échanger John Wall avec Russell Westbrook. Il est peut-être un peu tôt pour parler de Pôle Emploi pour Scott Brooks mais va falloir chauffer les méninges et vite pour trouver des solutions, car la courte défaite de ce soir ne peut pas cacher toutes les carences de cette équipe. La défense est.. on ne va pas prendre de pincettes : il n’y a pas de défense.. Ça rentre comme dans du beurre. Celui qui semble défendre le plus c’est le rookie Avdija alors qu’il n’était pas spécialement référencé en la matière. Davis Bertans a encore traversé le match comme une ombre, ne rentrant rien ou presque. Russell Westbrook a encore sorti un triple-double… pour rien. Le retour de Rui Hachimura a fait beaucoup de bien par contre et c’est une vraie bouffée d’air frais pour les fans. L’agressivité de Bryant sous les panneaux fait plaisir à voir mais cela ne gomme pas ses manques dans sa propre zone : les intérieurs des Bulls l’ont clairement noté. On finit quand même sur un point positif, Raul Neto fait bien le taf et il est en train de bouffer Ish Smith dans la rotation. Su-per.

Chicago l’emporte à nouveau contre Washington, qui s’enfonce déjà dans les bas-fonds de la ligue. Scott Brooks est attendu au tournant car cette équipe est censée se battre pour les Playoffs, pas pour le first pick. Beal et Book c’est sympa sur la feuille de stats mais les gros chiffres sont toujours plus appréciés quand il y a la victoire au bout. A bon entendeur, et bonané bien sûr.