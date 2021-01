Pascal Siakam n’a pas joué face aux Knicks : suspendu par les… Raptors, parce qu’un leader n’abandonne pas son équipe

Alors qu’on s’attendait à une rencontre tranquille entre Knicks et Raptors, un fait de jeu a rapidement fuité sur les réseaux : Pascal Siakam n’est pas en tenue. Blessure de dernière minute, mise au repos ? Rien de tout ça puisque l’intérieur camerounais est tout simplement suspendu… par sa propre équipe. Ah.

Il est environ 1h20 du matin quand le petit oiseau bleu se met à vibrer. Shams Bomb ! Les Raptors joueront cette nuit sans Pascal Siakam car celui-ci est suspendu par sa franchise ! Euh WHAT ??

The Toronto Raptors decided to sit All-Star Pascal Siakam tonight vs. New York as a disciplinary measure, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium . Siakam exited the floor early after fouling out Tuesday in Philadelphia.

C’était un fait de jeu qui avait échappé à pas mal de personnes mais visiblement pas au staff canadien qui avait rapidement pris acte de ce départ au vestiaire, et Nick Nurse avait parlé d’une mise au point à faire dans le locker room. On sait désormais à qui elle était destinée. Aucune annonce n’avait été effectuée au préalable et c’est simplement à l’annonce des équipes qu’on a appris qu’il s’agissait donc d’une sanction disciplinaire contre Pascal Siakam et pas d’une simple blessure. C’est un geste fort de la part de la franchise, qui cherche certainement à asseoir son autorité sur son groupe. Que tu sois la star de l’équipe ou le douzième homme, tu ne quittes pas ton équipe, tu n’abandonnes pas tes copains dans la lose ou alors tu en paieras les conséquences. Doug Smith, qui suit les Raptors depuis pas mal d’années pour le média canadien The Star, a donné son ressentiment sur l’incident et il est loin d’être surpris. Il pointe notamment l’attitude du Camerounais après son exclusion.

Siakam is available and I will point this out.

When he walked away from the team after fouling out the other night, it was a bad look of petulance.

And Nick had this to say then:

"I’m sure I will hear about it. I’ll address it when I get back in the locker room."

— Doug Smith: Raptors (@SmithRaps) January 1, 2021