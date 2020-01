Pascal Siakam ne tient plus en place : retour prévu cette semaine, Drake à deux doigts de sortir un son de remerciement

Depuis quelques jours, on a l’impression de ne parler que de blessures… Il faut dire qu’entre le Magic et les Blazers, les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Mais pas de panique, aujourd’hui on a une bonne nouvelle pour vous et elle concerne un certain Pascal Siakam du côté de Toronto. Les Canadiens ont déjà assez souffert comme ça, eux aussi.

Fan des Raptors, on a une nouvelle qui pourrait bien vous donner une banane digne de celle du bateau de LeBron, Paul, Wade et Melo. En effet, c’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui nous annonce que Pascal Siakam a participé à un entraînement complet avec son équipe hier et qu’il espère être de retour dans la semaine. Le Woj nous apprend également que Spicy P voulait déjà revenir il y a deux semaines mais que le staff médical s’y est opposé. Absent depuis le 18 décembre dernier, il réalisait jusque-là la meilleure saison de sa carrière, si bien que le MIP 2019 est entré dans les discussions pour sa propre succession. Depuis le départ de Kawhi Leonard, le Camerounais est devenu le franchise player des Raptors et avant sa blessure, il assumait parfaitement ce rôle nouveau avec des moyennes de 25,1 points, 8 rebonds et 3,6 passes en 27 matchs cette saison. Il est le principal responsable du bon début de saison de sa franchise, que certains annonçaient bien plus bas suite au départ du MVP de dernières Finales vers les Clippers.

Le retour de l’intérieur ne pourra faire que du bien à des Raptors dont l’infirmerie affiche aussi complet depuis quelques temps. En plus des blessures de Pascalou, Marc Gasol et Norman Powell, les Dinos ont dû se passer de Dewan Hernandez et de Fred VanVleet pour les dernières rencontres. Ces absences ont forcément eu un impact sur les résultats de la franchise canadienne, même si elle pointe à la quatrième place de la Conférence Est avec un joli bilan de 25 victoires pour 13 défaites. Cependant, même si leur équipe C a réussi à battre les Cavaliers et les Hornets (en même temps, tout le monde bat les Cavs et les Hornets), l’absence de Spicy P se fait sentir. En effet, les Champions NBA n’ont pas enchaîné deux victoires de suite depuis neuf matchs… et il faut clairement relancer la machine pour ne pas arriver en titubant en Playoffs. On espère donc que les orphelins de Kawhi sauront rebondir et créer une dynamique dans cette deuxième moitié de saison et le retour de leur meilleur joueur va clairement les aider à réaliser cela. On devra donc surveiller les Raptors dans les semaines à venir, car un Franchise P qui va arriver reposé et le couteau entre les dents, ça va forcément cartonner un match ou un autre, à vous de choisir le bon en TTFL…

Pascal Siakam espère donc revenir sur les parquets cette semaine, on dit clairement oui et les fans de Toronto commencent à retrouver le sourire. Alors surtout, attention à ne pas les sous-estimer ou à les enterrer trop vite… les Raptors seront à prendre au sérieux à l’Est cette saison.

Source texte : ESPN