Le panier de la victoire des Warriors face au Thunder était-il valide ?

C’est l’action dont tout le monde parle après la victoire des Warriors face au Thunder. Le game winner de Stephen Curry devait-il être refusé par le corps arbitral ou non ? Explications.

Draymond was called for a goaltend on Steph’s potential game-winner 😳

It was overturned after review. pic.twitter.com/QSALmjsei7

— SportsCenter (@SportsCenter) November 4, 2023

5 secondes à jouer, Stephen Curry qui prend de vitesse Lu Dort pour aller scorer avec la planche. À vitesse réel, on a d’abord l’impression que le panier a tout ce qu’il y a de plus normal, un game winner de plus à ajouter à la liste du Chef. Sauf que les arbitres sifflent rapidement un goaltending à l’encontre de Draymond Green. Celui-ci touche le cercle alors que la balle est encore dans le cylindre. Quelques minutes plus tard et après une dizaine de visionnages, les arbitres décident de faire marche arrière en accordant le panier. Mais alors est-il pour Draymond Green ? Pour Stephen Curry ? C’est bien le Chef qui se voit accorder deux points supplémentaires malgré l’action illicite de son pitbull préféré.

Si Draymond Green est bien coupable d’un goaltending, les arbitres ont considéré que Josh Giddey agrippe le filet sur la même action et avant que Dray ne touche le cercle (ça se joue à rien sur le visionnage). Le guard du Thunder se voit donc sanctionner d’un goaltending, ce qui valide le panier de Stephen Curry et la victoire des Warriors par la même occasion.

Josh Giddey pulled the net before Green tapped the ball, so that became goaltending against the Thunder. The game-winning point for the Warriors go to Curry. https://t.co/vuwiyK5vEn

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) November 4, 2023

Bon coup de sifflet ou pas ? Est-ce que le panier aurait-dû être refusé et donc emmener les deux équipes en prolongation ? On veut bien vos avis dans les commentaires.