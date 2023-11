Encore un thriller au programme de notre nuit en NBA avec les Warriors qui l’emportent au bout du suspense à OKC sur un game winner de Stephen Curry. (141-139)

Pour la feuille de stats de ce match, c’est par ici.

Première soirée de In-Season Tournament pour les Warriors et première victoire, même si elle fut extrêmement dure à aller chercher celle-ci. Le Thunder, pourtant privé de son leader Shai Gilgeous-Alexander, a joué les yeux dans les yeux avec les Dubs pendant toute la soirée. Chet Holmgren a répondu au carton de Victor Wembanyama avec une performance XXL des deux côtés du terrain. Lu Dort a pris chaud au retour des vestiaires et il a fallu attendre presque trois-quart temps pour le voir rater un tir. Jalen Williams a aussi fait bien plaisir avec son explosivité habituelle et ses finitions aériennes. Longtemps dans le dur, Josh Giddey s’est lui rattrapé avec un gros money time, même s’il est coupable sur l’action décisive qui fait gagner Golden State.

Côté Warriors, on notera le bon apport du banc avec la triplette Saric, Kuminga et un Chris Paul en mode distributeur de caviar dans un match où les attaques ont largement pris le pas sur les défenses. Le héros du jour s’appelle malgré tout (et encore une fois) Steph Curry. Le Chef a encore guidé les siens avec 30 points, 8 rebonds et 7 passes, un bon paquet de tirs sorti de son univers, et surtout le panier de la victoire inscrit dans l’ultime seconde du match malgré un Lu Dort collé à son short.

Du coup, c’est bien un NOUVEAU GAME WINNER de STEPHEN CURRY à OKC pic.twitter.com/RKJrvSV0ST

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2023

Un shoot qui a mis longtemps a être accordé avec des arbitres qui ont pris leur temps pour décider si Draymond Green était coupable d’un goaltending ou non. C’est finalement Josh Giddey qui a été sanctionné pour avoir touché le filet, accordant automatiquement le shoot de Stephen Curry et validant la victoire pour les Warriors.

OKC pourra avoir quelques regrets sur ce match, notamment vis-à-vis des pertes de balle en bout de money time mais difficile de ne pas envoyer des fleurs à cette équipe qui a tenu bon sans sa superstar face à des Warriors au complet. Apprendre à gérer sans leur leader est une excellente leçon pour ce jeune groupe qui se découvre toujours plus de ressources. De bon augure pour la suite. Prochain rendez-vous pour OKC ce lundi soir avec la réception des Hawks de Trae Young. Les Warriors, eux, seront sur le pont ce dimanche avec un difficile déplacement à Cleveland.