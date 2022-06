Au cours d’un point presse en sortie d’une séance d’entrainement, Steve Kerr a évoqué une rencontre avec… Roger Federer, en Chine, il y a quelques années. L’occasion pour le coach des Warriors de parler des points communs entre le Suisse et son meneur Stephen Curry.

Dans le sport de haut niveau, on aime souvent faire des comparaisons. Ça se voit beaucoup dans cette période d’avant-Draft, où on est d’ailleurs les premiers à essayer de voir à quels joueurs actuels les différents prospects nous font penser. Bon, il faut admettre que certaines sont plus justes que d’autres, mais celle qui nous est présentée aujourd’hui est plutôt intéressant. Et originale. Elle nous est donnée par Steve Kerr et concerne le MVP des Finales 2022 meneur des Warriors, Stephen Curry. Une comparaison avec la légende du tennis Roger Federer accompagnée d’une anecdote sympa, à la suite d’une rencontre avec le Suisse :

« Il y a quelques années, nous avons rencontré Roger Federer en Chine. Il était venu nous voir dans les vestiaires et Draymond lui a demandé comme il faisait pour rester au plus haut niveau depuis 20 ans. Il nous a dit « J’aime ma routine quotidienne. Je me lève, je prépare le petit-déjeuner de mes enfants, je les dépose à l’école puis je vais m’entraîner. J’adore la compétition. Et chaque soir, quand je pose ma tête sur l’oreiller, je me dis « Mec, quelle belle journée. » » Je pense beaucoup à Steph quand je pense à cette réponse de Roger Federer. Je leur trouve de grandes similitudes. » – Steve Kerr

C’est sûr qu’avec Steph et Roger, on tape plutôt haut dans la catégorie des légendes du sport. Mais au-delà de faire une comparaison avec une icone mondiale pour valoriser son joueur, Steve Kerr met en avant des caractéristiques communes qui distinguent les grands champions des autres sportifs de haut niveau : une capacité à répéter les efforts sans lassitude, une discipline au quotidien et une grande persévérance pour continuer à travailler et à se mettre dans les meilleures conditions pour performer. En plus de leur énorme talent, Federer et Curry ont construit leur carrière sur une capacité à travailler toujours plus pour aller chercher le prochain défi, le prochain titre, le prochain record. Voilà aussi deux magnifiques exemples que ces qualités se traduisent sur la durée : même s’il est moins bien depuis quelques mois (compréhensible à presque… 41 ans), le Suisse a longtemps repoussé l’impact de l’âge sur ses performances. Et Steph alors ? Il va bien, merci pour lui. En enchainant les cartons au scoring, il porte les Warriors sur ses épaules dans ces Finales et, à plus de 34 ans, on se demande même s’il a déjà été aussi fort. Un nouvel exemple que cette comparaison entre le tennisman et le basketteur tient la route.

Steph Curry et Roger Federer font partie de la catégorie des légendes du sport : ils ont marqué les esprits par leurs performances, mais aussi par leur personnalité et leur conception du très haut niveau. Cette comparaison de Steve Kerr nous rappelle à quel point les qualités que ces champions incarnent sont indispensables pour percer et atteindre les sommets.

"He loves the process… It's one of the things that ties all great athletes together." HC Steve Kerr discusses Steph's greatness & shares a story from @rogerfederer speaking to the Warriors #NBAFinals pic.twitter.com/FNzKtwUJOY — NBA TV (@NBATV) June 12, 2022

Source : Clutch Points / Twitter @NBATV