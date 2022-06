Absolument sensationnel dans le Game 4 à Boston il y a quelques jours, Stephen Curry a encore une fois torturé le public adverse à travers ses innombrables banderilles. De la peur, du désespoir, voire même du dégoût, voilà le genre de sentiments qui traversent l’esprit des fans quand ils croisent la route d’un Curry en feu. Et Steph prend visiblement un malin plaisir à observer leurs réactions après chaque tir primé. Un vrai killer !

Stephen Curry fait partie de ces joueurs rares qui transcendent véritablement le basket. Peu importe où il va, peu importe il joue, on sent une atmosphère différente dans la salle à chaque fois que le plus grand sniper de l’histoire de la balle orange foule le parquet de cette dernière. C’est peut-être à ça qu’on reconnaît un joueur générationnel finalement. Avec ses 43 points, 10 rebonds et 7 tirs primés marqués contre les Celtics vendredi dernier à Boston, Curry a peut-être joué son meilleur match de Playoffs en carrière et continue de solidifier sa greatness en réalisant des Finales NBA 2022 absolument fantastiques. Le public de Beantown a eu la chance – ou plutôt le malheur – d’être le témoin privilégié de l’un des plus grands exploits jamais réalisés par ce joueur all-time, qui inspire autant le respect que la crainte. Il suffit de regarder les réactions des fans avant et après les tirs de Curry pour comprendre à quel point Steph terrorise et maltraite le public adverse avec ses paniers venus d’une autre planète. Observer la manière avec laquelle certains supporters réagissent aux highlights qu’ils viennent de voir, encore plus quand c’est un joueur visiteur, c’est toujours fun (sauf pour les victimes bien évidemment). Et Steph lui-même prend du plaisir à voir ça. Hier en conférence de presse, Curry a justement été interrogé sur les aspects qu’il surveillait tout particulièrement lorsqu’il regardait à la vidéo le match précédent. Et au milieu des aspects tactiques et potentiels ajustements à réaliser, le Baby Face a avoué qu’il jetait souvent un œil aux réactions dans les gradins.

« C’est cool. Vous regardez la vidéo et il y a beaucoup d’émotions différentes parce que vous connaissez le résultat du match. Que vous ayez réalisé un bon match ou pas, vous savez toujours ce qu’il se passe à la fin. C’est comme quand vous regardez la fin d’un film. C’est toujours cool de savoir qu’il va bien se terminer. […] J’aime bien regarder aussi les réactions du public, du banc et ce genre de choses. C’est toujours très divertissant. »

On voit des supporters des Celtics se tenir la tête à deux mains, d’autres se cacher le visage, tandis que les rares fans des Warriors ayant fait le déplacement à Boston exultent devant chacun de ses exploits. Pas de doute, l’expérience Curry, c’est quand même quelque chose. C’est une expérience tout simplement unique, aussi unique que le joueur lui-même. Stephen Curry n’est évidemment pas la première superstar à déchaîner les passions, mais il est la première à le faire de cette manière : en enchaînant les tirs primés d’absolument partout, en étant redoutable autant avec que sans le ballon, en trouvant toujours un moyen de prendre à défaut l’équipe adverse à travers son adresse, sa technique et ses mouvements incessants. Les Celtics, qui possèdent pourtant la meilleure défense NBA, n’ont toujours pas réussi à résoudre l’équation pour espérer le ralentir, et c’est avant tout pour cette raison que les Finales peuvent basculer d’un côté comme de l’autre aujourd’hui alors que Boston semblait pourtant avoir la main. L’effet Curry quoi…

Stephen Curry ne laisse évidemment personne indifférent. Que vous soyez fan des Warriors ou pauvre supporter de l’équipe qui affronte Golden State un soir de match, il vous inspire forcément quelque chose. Et ça, c’est clairement la marque des plus grands.

Source texte : conférence de presse via House of Highlights