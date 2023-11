Damian Lillard et les Bucks repoussent un Jalen Brunson bouillant (45 points)

Longtemps en tête, les Bucks ont dû s’employer en fin de match pour repousser d’accrocheurs Knicks portés par un Jalen Brunson en mode All-Star (45 points). Damian Lillard avait heureusement sorti sa plus belle montre pour sauver les siens.

Pour les stats complètes de ce match, c’est ici.

L’important c’est les 3 points comme diraient certains de nos amis footeux et les Bucks ont fait honneur à cet adage cette nuit. Toujours en pleine phase d’adaptation suite aux multiples mouvements de l’intersaison et l’arrivée de Damian Lillard, les Daims se cherchent sur ce début de saison, alternant le bon et le beaucoup moins bon.

Cette nuit, la victoire est au bout et c’est sans doute le plus important, la manière elle attendra. Malgré une avance de 14 points au retour des vestiaires, les Bucks ont encore joué à se faire peur. Il faut dire qu’ils ont bien été aidés par un Jalen Brunson dans la zone (45 points à 17/30 au tir). Après une entame de match correcte, le meneur des Knicks a enchainé les paniers et les actions d’éclat pour garder les siens dans le match puis les ramener à hauteur. Et malgré un Julius Randle qui nous claque une perf dégueulasse (16 points, 12 rebonds, 5 passes, 5/20 au tir et du forçage à fond les ballons), l’ancien de Villanova était pas loin de réussir son coup. À un peu plus d’une minute du terme de la rencontre, JB faisait même passer son équipe en tête !

C’était sans compter un certain meneur à la montre. Déjà bien actif dans ce money time, Damian Lillard va répondre à son rival en envoyant un 3-points hyper clutch pour faire repasser les Bucks en tête avant de sécuriser le lead, d’abord avec un and one sur une pénétration puis en finissant le boulot sur la ligne des lancers. Lillard a inscrit ainsi 15 de ses 30 points dans le money time pour faire gagner son équipe.

A ses côtés, on retrouve encore un Giannis Antetokounmpo important même si pas mal de déchets. On notera surtout le rôle crucial de Brook Lopez en défense avec pas moins de 8 contres dont 4 sur le seul dernier quart-temps. Belle prestation aussi du jeune MarJon Beauchamp en relai avec la seconde unit (13 points). À défaut d’être très rassurants dans le jeu, les Bucks ont au moins su rebondir après leur lourde défaite de mercredi face aux Raptors. Après les Knicks, les Daims iront rendre visite à une autre franchise de Big Apple ce lundi : les Nets.