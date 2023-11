Chet Holmgren répond à Victor Wembanyama : 24 points face aux Warriors, la course au ROY est lancée !

Moins de 24h après la performance majuscule de Victor Wembanyama, son concurrent dans la course au titre de Rookie de l’Année, Chet Holmgren s’est lui aussi illustré en inscrivant 24 points face aux Warriors. À 7/9 au tir, dans un style de jeu propre et efficace. Le trophée de ROY risque d’être l’un des plus animés, à ce rythme.

C’était déjà l’une de nos prédictions (pas trop compliquée, faut le reconnaître) pour cette saison. Une course au titre de Rookie de l’Année particulièrement intense, notamment grâce à des jeunots très très costauds. Chet Holmgren, qui a manqué sa première saison pour blessure, Victor Wembanyama, notre grand p’tit de chez nous, et Scoot Henderson, la dynamite dans les mollets et la technique dans les mains. Si le dernier nommé accuse un peu son arrivée sur les parquets de la Grande Ligue, les deux tiges que sont Chet et Vic’ ont elles le pied vissé sur la pédale de droite.

Chet Holmgren spin-move, up & under.

what a bucket. pic.twitter.com/aGDMkE80Bs

— Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) November 4, 2023

Chet Holmgren vient cette nuit de réaliser une performance vraiment très aboutie. On ne parle pas d’un éclat tel que celui envoyé par Wemby hier, mais d’un match d’une propreté impressionnante et d’une maîtrise juste ahurissante pour un rookie. Le footwork est impeccable, la technique balle en main également. Lecture de jeu ? Totalement ok… En gros, un gars qui peut déjà être dominant non seulement dans son équipe mais en NBA de manière plus globale.

Si y’avait pas un cyborg né dans un autre système solaire avec un maillot noir et blanc, Chet Holmgren poserait une belle avance dans la course au Rookie de l’année.

Il est à… l’aise. Aucun problème avec le jeu NBA.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2023

La ligne de stat’ du bougre ? 24 points, 8 rebonds, 5 passes, 1 contre, 1 interception à 7/9 au tir (dont 2/2 à 3-points) et 8/8 aux lancers. Voilà. Après seulement six matchs en NBA. Pendant que chez les Spurs, ça envoie 38 points sur la tronche d’un favori au titre avec en bonus un money time de fou furieux. Voilà ce qu’on peut déjà dire après une semaine et demi de NBA : Wow, on va se régaler. L’un des deux phénomènes claque une “statement night” ? Ça lui répond le soir d’après. Se rend t-on bien compte du niveau ahurissant de ces gars qui vont tourner – sauf pépin – à plus de 20 unités de moyennes en première saison ? Peut-être pas encore, mais ça va venir très vite.

Source : ESPN