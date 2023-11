Battus quatre fois lors de leurs six premiers matchs, les Knicks imaginaient sans doute un meilleur début de saison. En particulier Julius Randle, qui galère comme pas possible pour mettre le gros ballon orange dans le panier.

Julius a terminé avec un horrible 5/20 au tir dans la défaite de cette nuit à Milwaukee. Pour un joueur calibre All-Star/All-NBA comme Randle, cela devrait être un accident de parcours. Malheureusement pour l’intérieur et ses Knicks, c’est une vraie tendance en ce début de saison.

26/96 au tir (27% de réussite), dont 9/40 à 3-points (22,5%), clairement ça pique. Même son pourcentage aux lancers-francs (61,8%) est en chute libre par rapport à la saison dernière (75,7%), preuve que Julius Randle est vraiment dans le dur en ce moment.

Comment expliquer ça ? L’intérieur des Knicks a sa théorie (via le NY Daily News).

“Je pense que c’est surtout une question de rythme. Rien n’est facile. […] Tout est bouché. On doit travailler dur pour tout, il faut qu’on trouve un moyen pour nous rendre le jeu plus facile, pour ouvrir des espaces afin qu’on puisse attaquer le panier et trouver notre rythme. Dès qu’on reçoit le ballon, qu’on essaye de driver, on a beaucoup d’adversaires face à nous.”

Le manque de spacing premier responsable des galères de Julius Randle ? Sans doute que ça joue. Les Knicks sont 24e en NBA à l’efficacité à 3-points (32,4%).

Mais aux yeux du coach Tom Thibodeau, New York parvient à obtenir des tirs ouverts dès que la balle circule. Et c’est là que le bât blesse avec Randle. Si Julius tourne encore à plus de cinq passes décisives par match cette saison, certains de ses choix offensifs plombent clairement son équipe.

“Les Knicks jouent de manière trop individuelle et ça commence avec Julius Randle. Non seulement les fans des Knicks peuvent être frustrés par la manière avec laquelle il joue, mais ses coéquipiers aussi. […] Il croque, il doit être plus altruiste, lâcher la balle, faire confiance à ses coéquipiers, et jouer en équipe.” – Kendrick Perkins, analyste pour ESPN

Alors certes, on ne parle que de six matchs et les Knicks ont affronté des équipes plutôt solides défensivement. Mais c’était difficile d’imaginer un pire début de saison pour le double All-Star. Clairement, on voit le mauvais visage de Randle aujourd’hui, le même visage qu’il a parfois montré en Playoffs ces dernières années, quand l’agressivité se retourne contre lui : manque de lucidité offensive, mauvais choix, tirs forcés, frustration… bref, tout ce qui peut rendre fou le fan des Knicks qui se lève en pleine nuit.

On a le droit d’être fatigué par Julius Randle alors que la saison a repris il y a 10 jours ?

Joueur le plus maladroit après cinq matchs depuis Jim Jackson en 2000-01 (merci ESPN), Julius Randle assure qu’il garde la confiance. Peut-être que sa blessure à la cheville subie lors des Playoffs 2023 a quelque chose à voir avec ses galères actuelles, et qu’il montera en puissance au fur et à mesure de la saison. Mais il est clairement parti sur de très mauvaises bases, ce qui n’est pas s’en rappeler sa campagne 2021-22.

Il y a deux ans, Julius Randle avait déjà peiné à confirmer sa très belle saison 2020-21. Aujourd’hui, alors qu’il sort de son meilleur exercice statistique en carrière, l’intérieur des Knicks est en plein cauchemar.

